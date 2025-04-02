Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in Londra pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını duyurdu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını duyurdu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Törer, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
Çoğu meslektaşının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan Özge Törer, kural bozu ve Londra'da verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.
Özge Törer'in "Hey London" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.
Birçok magazin ve fan sayfası da Törer'in pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyada hızla yayılan pozlara binlerce beğeni geldi.
Takipçileri Özge Törer için "Maşallah çok güzelsin", "Ana sayfam güzelleşti", "Gün geçtikçe güzelliği artıyor" yorumlarında bulundu.