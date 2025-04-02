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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in Londra pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman’da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Londra’dan paylaşım yapan Törer, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Art arda yayınladığı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:28
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’in Londra pozları sosyal medyayı yıktı geçti!

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Ünlü oyuncu Özge Törer, ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını duyurdu ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Törer, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çoğu meslektaşının aksine sosyal medyayı aktif kullanmayan Özge Törer, kural bozu ve Londra'da verdiği pozları art arda Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özge Törer'in "Hey London" notunu eklediği paylaşımı, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Birçok magazin ve fan sayfası da Törer'in pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Sosyal medyada hızla yayılan pozlara binlerce beğeni geldi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Takipçileri Özge Törer için "Maşallah çok güzelsin", "Ana sayfam güzelleşti", "Gün geçtikçe güzelliği artıyor" yorumlarında bulundu.

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