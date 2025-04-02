Aslı Hünel ile Saruhan Hünel’in annesi yoğun bakıma kaldırıldı! Sevenlerinden dua istedi

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel kardeşlerin annesi Şükran Hünel, yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medya üzerinden annesinin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapan Aslı Hünel, sevenlerinden dua istedi.
Hastanede annesini ziyaret ettiğini belirten Aslı Hünel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Annemi gördüm yoğun bakımda. Dua edelim tüm hastalara. Rabbbim şifa, yakınlarına güç versin" dedi.
Peş peşe paylaşımlarda bulunan Hünel, daha sonra "Tüm sevenlerimden ricam olur; canım annem Şükran Hünel şu an yoğun bakımda... Tıbbi olarak her şey yapılıyor. Sizlerden tek beklentim bol dua etmeniz "dedi.
Hünel, son paylaşımında ise annesinin en az üç gün izole olması gerektiğini ve yanına ziyaretçi alınmayacağını açıkladı.