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Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu!

Oscar ödüllü yıldız Jennifer Lawrence’tan müjdeli haber geldi. Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up, Uzay Yolcuları, Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Lawrence, ikinci kez anne oldu.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:27 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 14:27
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence 2. kez anne oldu!

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Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up, Uzay Yolcuları, Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence'den müjdeli haber geldi.

Sanat galerisi sahibi Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine iren ünlü oyuncu, ikinci bebeğini kucağına aldı. People'da yer alan habere göre; Oscar'lı oyuncu ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Lawrence'ın bebeğinin cinsiyeti, adı ve tam doğum tarihi henüz açıklanmadı.

Jennifer Lawrence | Takvim fotoğraf arşiviJennifer Lawrence | Takvim fotoğraf arşivi

NE OLMUŞTU?

2022 Şubat ayında ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift, oğullarına Cy adını vermişti. Yıldız, oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly'den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

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