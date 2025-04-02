Hüsnü Şenlendirici’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Naz’a bakın! Sibel Can’a benzetildi

Genç yaşta müzik kariyerine adım atan Şenlendirici, Türk müziğinin yanı sıra caz, tango ve dünya müziği gibi farklı türlerde de eserler vermiştir. Özellikle klarnet performanslarıyla tanınan sanatçı, Türk halk müziği ve geleneksel Türk müziği repertuarını modernize ederek geniş kitlelere ulaştı.

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Kendine özgü klarnet performansıyla tanınan Şenlendirici, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekti. Nazire Şenlendirici ile yaptığı evlilikten iki evladı olan ünlü isim, bu kez kızı Naz Şenlendirici ile adından söz ettirdi.