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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan müjdeli haber: Bebeklerini kucaklarına aldılar! Çiftin oğullarının ismi belli mi?

Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ile başrolü paylaşan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu Kaan Yıldırım ile 17 Eylül'de Roma'da nikah masasına oturmuştu. Nikahtan kısa bir süre sonra ortaya atılan hamilelik haberlerini doğrulayan çiftten bugün mutlu haber geldi. Çift minik oğullarını kucaklarına aldı.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 18:17 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 18:17
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan müjdeli haber: Bebeklerini kucaklarına aldılar! Çiftin oğullarının ismi belli mi?

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Bir süredir aşk yaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024'te Roma'da sade bir törenle nikah masasına oturdu. Pınar Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurdu ve ortaya atılan iddiaları böylece doğruladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram)Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram)

ERKEK BEBEK OLACAĞINI DUYURMUŞLARDI

Bebeğin cinsiyetini ise çift, beraber paylaştıkları fotoğrafa mavi kalp koyarak duyurdu. Çift, erkek bebeklerinin dünyaya geleceğini açıkladı.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram)Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram)

ÇİFT MİNİK OĞULLARINA KAVUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ikili oğullarına saatler önce kavuştu. Pınar Deniz Maslak'taki özel bir hastanede oğlunu kucağına aldı. Çift bugün öğlen evlerine geçti. Ancak henüz çiftten bir paylaşım gelmedi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram)Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım. (Instagram)

Aynı zamanda çift, minik oğullarına koydukları ismi de henüz açıklamadı.

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