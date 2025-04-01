Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan müjdeli haber: Bebeklerini kucaklarına aldılar! Çiftin oğullarının ismi belli mi?

Bir süredir aşk yaşan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, 17 Eylül 2024'te Roma'da sade bir törenle nikah masasına oturdu. Pınar Deniz nikahtan kısa süre sonra Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defilede karnını tutarak verdiği poz ile hamileliğini ilk kez duyurdu ve ortaya atılan iddiaları böylece doğruladı.