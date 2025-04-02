Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

İlk bölümü 2006 senesinde yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi, 2010'daki final bölümüyle ekranlara veda etti. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi senaryosu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti.

Ali Rıza Bey ve ailesini konu alan dizide Tekin ailesinin en küçük üyesi olarak karşımıza çıkan Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündem oldu. Ali Rıza Bey'in küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli son hali merak konusu oldu.