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Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Halil Ergün gibi isimleri bir araya getiren Yaprak Dökümü dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Şebnem Ceceli, yıllar sonra gündem oldu. Dizide Tekin ailesinin en küçük üyesi olarak karşımıza çıkan Ceceli'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ceceli'yi tanımakta zorlandı. İşte Şebnem Ceceli'nin son hali...

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:52
Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

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İlk bölümü 2006 senesinde yayınlanan Yaprak Dökümü dizisi, 2010'daki final bölümüyle ekranlara veda etti. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı kitabından uyarlanan dizi senaryosu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çekti.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Dizinin oyuncu kadrosunda Fahriye Evcen, Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül, Bennu Yıldırımlar, Güven Hokna, Halil Ergün gibi popüler isimler yer aldı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Ali Rıza Bey ve ailesini konu alan dizide Tekin ailesinin en küçük üyesi olarak karşımıza çıkan Şebnem Ceceli ise yıllar sonra gündem oldu. Ali Rıza Bey'in küçük kızı Ayşe'yi canlandıran Şebnem Ceceli son hali merak konusu oldu.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Şebnem Ceceli, oyunculuğu bırakarak adeta sırra kadem bassa da Yaprak Dökümü izleyicileri tarafından unutulmadı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Bir dönem hukuk fakültesi öğrencisi olduğu yönündeki haberlerle gündeme gelen Ceceli'nin son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Televizyon ekranlarında yayınlanan tekrar bölümleriyle kendini hatırlatan Ceceli'nin son hali birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol'a benzetildi.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Buse Varol sandım", "Buse Varol'a çok benziyor" yorumlarında bulundu. Bazıları ise değişimiyle ağızları açık bırakan Ceceli'yi tanımakta zorlandı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

İşte Yaprak Dökümü dizisinin Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali...

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Ceceli, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden burslu olarak geçen sene mezun oldu.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

2001 doğumlu Şebnem Ceceli, şimdilerde 24 yaşında.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

Değişimiyle dikkat çeken Şebnem Ceceli, güzelliğiyle de beğeni topladı.

Yaprak Dökümü’nün Ayşe’si Şebnem Ceceli’yi siz bir de şimdi görün! İşte son hali...

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