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Volkan Konak'ın annesi yaşıyor mu? Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı kimdir?

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Volkan Konak'ın vefatının ardından, sanatçının müzik serüvenine yön veren aile fertleri gündeme geliyor. "Cerrahpaşa" ve "Gardaş" gibi ikonik eserlerin sözlerini yazan ablası Nuran Bahçekapılı, sanatçının kariyerinde belirleyici bir rol üstlendi.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 10:36 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 10:46
Volkan Konak’ın annesi yaşıyor mu? Volkan Konak’ın ablası Nuran Bahçekapılı kimdir?

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Türk halk müziğinin efsane ismi Volkan Konak'ın beklenmedik vefatının ardından, sanatçının özel hayatı ve eserlerinin bilinmeyen hikayeleri gün yüzüne çıkıyor. İşte Konak'ın müzik yolculuğuna yön veren ablası Nuran Bahçekapılı'nın şaşırtan hikayesi...

VOLKAN KONAK'IN ABLASI NURAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla sanat dünyasında öne çıkmış isimlerden biri olup sevenlerinin olduğu sanatçı Volkan Konak'ın ablası olan Nuran Bahçekapılı yazarlık mesleği ile meşgul oluyor. Hem yazar olup hem de sanatçı kardeşi Volkan Konak'ın bazı parçalarının söz yazarlığını üstlenen Nuran Bahçekapılı, özellikle "Gardaş" isimli parçanın sözleri ile tanınır hale geldi. Volkan Konak'ın kanserden dolayı hayatını kaybeden babası için seslendirdiği "Cerrahpaşa" isimli eserin sözlerinin de Nuran Bahçekapılı'ya ait olduğu biliniyor.

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VOLKAN KONAK'IN ABİSİ VAR MIYDI?

Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın erkek kardeşi ya da abisi olduğuna yönelik net bir bilgi bulunmamaktadır. Vefat eden Konak'ın tek kardeşi ablası Nuran Bahçekapılı olduğu bilinmektedir.

HAYATINI KAYBEDEN VOLKAN KONAK İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA!

Bakanlık, KKTC'de sahne aldığı esnada hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümüne dair şu yazılı açıklamada bulundu:

"Gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır." Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

VOLKAN KONAK'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek olan Volkan Konak'ın, Trabzon'un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği açıklandı. Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka'daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

VOLKAN KONAK'IN ANNESİ YAŞIYOR MU?

Volkan Konak'ın annesi Saynur Konak 2016 yılında 86 yaşında vefat etmiştir

Selma Konak kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

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