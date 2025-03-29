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Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Anıl Altan ile boşanacakları yönündeki iddialarla sık sık gündem olan Pelin Akil, önce gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncuya "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusu yöneltildi. Pelin Akil bakın ne cevap verdi.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 14:04 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 14:04
Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

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2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bu evlilikten Alin ve Lina adlarında ikiz kızları oldu.

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile paylaşımlarında bulunan ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi.

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Evleri de ayırdıkları öne sürülen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılık nedenlerinin 'tahammülsüzlük' olduğu dile getirildi.

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

PELİN'E BOŞANMA SORUSU

Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncuya boşanma iddialarını hatırlatıldı.

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi.

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Oyuncu "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek yine kaçamak bir yanıt verdi.

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Pelin Akil ve Anıl Altan

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Pelin Akil ve Anıl Altan

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

Pelin Akil ve Anıl Altan

Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

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