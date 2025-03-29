Anıl Altan ile 9 yıllık evliliği bitiyor mu? Pelin Akil’e açık açık soruldu! Bakın ne tepki verdi

2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bu evlilikten Alin ve Lina adlarında ikiz kızları oldu.
2016 yılında dünyaevine giren Pelin Akil ile Anıl Altan'ın bu evlilikten Alin ve Lina adlarında ikiz kızları oldu.
Sosyal medya paylaşımlarında sık sık aile paylaşımlarında bulunan ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi.
Evleri de ayırdıkları öne sürülen Pelin Akil ve Anıl Altan'ın ayrılık nedenlerinin 'tahammülsüzlük' olduğu dile getirildi.
Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"
PELİN'E BOŞANMA SORUSU
Pelin Akil, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. İş toplantısı için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen oyuncuya boşanma iddialarını hatırlatıldı.
Snob Magazin'de yer alan habere göre; Akil, "Biz konuştuk. Çok fazla konuşmak istemiyoruz. Çocuklarımız var konuşmayı uygun bulmuyoruz" dedi.
Oyuncu "Boşanma davası söz konusu mu?" sorusuna "Bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim" diyerek yine kaçamak bir yanıt verdi.
Pelin Akil ve Anıl Altan