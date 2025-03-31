"Kuzeyin Oğlu" Volkan Konak'tan acı haber: Sahnede hayatını kaybetti! | Son anları kamerada

Hakan Altun (AA)



ACIMIZ BÜYÜK

Bu arada, Konak'ın vefat haberini alır almaz Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi alan şarkıcı Hakan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

KONAK'IN VASİYETİ

Bilindiği gibi Konak daha önce bir gazete verdiği röportajda gömülmek istemediğini ifade etmişti. Ölümünün ardından Konak'ın, "Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne." sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Ünlü sanatçı Volkan Konak'ın acı haberinin ardından sanat camiasından peş peşe taziye mesajları geldi.

Instagram.

Sibel Can: Ah benim canım

Instagram.



Serdar Ortaç: Sevgili Volkan Konak'ı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun

Instagram.

Ece Seçkin: "Zaten karmaşık duygular içinde olduğumuz zamanlar bu bayramda ne yazacağımızı bilemediğim bir haberde sarsıldım. Çok erken oldu Volkan abi, çok ama çok üzgünüm. Allah ailene ve tüm sevenlerine sabırlar versin. Mekanın cennet olsun."

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler'de Master Eğitimine başladı. 1991-1992 yılında master eğitimini tamamlayıp, profesyonel sanat hayatına başladı.

Karadeniz yöresinde yaptığı derlemeleri 1988 yılında Suların Horon Yeri isimli albümünde toplayarak çalışmalara başladı. Daha sonra kendi bestelerini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturan Konak ikinci albümü Efulim' i 1991-1992 yılında yaptı. Daha sonra 1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen dördüncü albümü Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Konak 1998 yılının Nisan ayında kendisi tarafından kurduğu Kuzey Müzik Prodüksiyon isimli firmasından Pedaliza isimli albümünü çıkardı.

2000 yılında DMC bünyesine katılan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı. 2003 yılı Aralık ayında 3,5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan Maranda isimli albümünü piyasaya sürdü.



Son olarak ise 2019 yılında Dalya albümünü sevenleriyle buluşturdu. Ünlü sanatçı Selma Konak ile evliydi. Çiftin üç çocuğu bulunuyor.