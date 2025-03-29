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İrem Derici hayranlarını korkuttu! Fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren İrem Derici, geçen haftalarda konser için gittiği Adana’da düşerek kafasını yere çarpmış ve hastanelik olmuştu. Ünlü şarkıcı yine hastanelik oldu. Stüdyoda fenalaşan ünlü şarkıcı, hayranlarını endişelendirdi.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 11:12 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 11:12
İrem Derici hayranlarını korkuttu! Fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen aylarda konser için gittiği Adana'da düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçirdi ve kafa travması yaşadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hastaneye kaldırılan ve konserini iptal etmek zorunda kalan Derici, o anları "Talihsiz bir şekilde düştüm, kafamı yere vurdum. Kafamda delik gibi bir şişlik oluştu, baş dönmesi yaşadım. Ama yine yırttık, daha beter olabilirdi" sözleriyle anlattı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

YİNE HASTANELİK OLDU

Düşmeye bağlı kafa travması geçirip konserini iptal eden ünlü şarkıcı, şimdi de baş dönmesi şikayetiyle hastanelik oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Yoğun geçen konser temposu sonrası başı dönen ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Nişantaşı'nda özel bir hastaneye götürülen İrem Derici, bir gün boyunca müşahede altına alındı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Derici, yapılan son kontrollerin ardından dün taburcu edildi.

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