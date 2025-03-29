İrem Derici hayranlarını korkuttu! Fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici , geçen aylarda konser için gittiği Adana'da düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçirdi ve kafa travması yaşadı.

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Hastaneye kaldırılan ve konserini iptal etmek zorunda kalan Derici, o anları "Talihsiz bir şekilde düştüm, kafamı yere vurdum. Kafamda delik gibi bir şişlik oluştu, baş dönmesi yaşadım. Ama yine yırttık, daha beter olabilirdi" sözleriyle anlattı.