İrem Derici hayranlarını korkuttu! Fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen aylarda konser için gittiği Adana'da düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçirdi ve kafa travması yaşadı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçen aylarda konser için gittiği Adana'da düşmeye bağlı talihsiz bir kaza geçirdi ve kafa travması yaşadı.
Hastaneye kaldırılan ve konserini iptal etmek zorunda kalan Derici, o anları "Talihsiz bir şekilde düştüm, kafamı yere vurdum. Kafamda delik gibi bir şişlik oluştu, baş dönmesi yaşadım. Ama yine yırttık, daha beter olabilirdi" sözleriyle anlattı.
YİNE HASTANELİK OLDU
Düşmeye bağlı kafa travması geçirip konserini iptal eden ünlü şarkıcı, şimdi de baş dönmesi şikayetiyle hastanelik oldu.
Yoğun geçen konser temposu sonrası başı dönen ünlü şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı.
Nişantaşı'nda özel bir hastaneye götürülen İrem Derici, bir gün boyunca müşahede altına alındı.
Derici, yapılan son kontrollerin ardından dün taburcu edildi.