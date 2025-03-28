Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilen Filiz Akın'ın mezar taşı da yapıldı. Ünlü oyuncunun kabrinin de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendiği görüldü.

Yeşilçam yıldızı Akın'ın mezarlının son hali ortaya çıktı.

"SANA VEDA ETMEK ÇOK ZOR" Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun Instagram hesabından annesiyle birlikte yaptığı son paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

İlker İnanoğlu, gönderisine şu notu ekledi: "Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim...