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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Türk sinemasının zarif yüzü Filiz Akın, 22 Mart'ta aramızdan ayrıldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Filiz Akın, vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedildi. Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilen Filiz Akın'ın mezar taşının yapıldığı öğrenildi. Akın'ın mezarlının son hali ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 10:49 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:49
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri kabul edilen Filiz Akın, 22 Mart'ta vefat etti.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Akın'ın acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken usta sanatçının vasiyeti üzerine sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilen Filiz Akın'ın mezar taşı da yapıldı. Ünlü oyuncunun kabrinin de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendiği görüldü.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Yeşilçam yıldızı Akın'ın mezarlının son hali ortaya çıktı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

"SANA VEDA ETMEK ÇOK ZOR"

Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun Instagram hesabından annesiyle birlikte yaptığı son paylaşım takipçilerini duygulandırdı.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

İlker İnanoğlu, gönderisine şu notu ekledi: "Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim...

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

"ORADA BEKLE BİZİ"

Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi"

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Filiz Akın ve İlker İnanoğlu

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Filiz Akın ve İlker İnanoğlu

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

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