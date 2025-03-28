Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın mezarının son hali ortaya çıktı! Vasiyeti dikkat çekmişti

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri kabul edilen Filiz Akın, 22 Mart'ta vefat etti.
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri kabul edilen Filiz Akın, 22 Mart'ta vefat etti.
Filiz Akın, zatürre ve enfeksiyon hastalıkları nedeniyle İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.
Akın'ın acı haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken usta sanatçının vasiyeti üzerine sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandığı öğrenildi.
Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilen Filiz Akın'ın mezar taşı da yapıldı. Ünlü oyuncunun kabrinin de en sevdiği beyaz çiçeklerle süslendiği görüldü.
Yeşilçam yıldızı Akın'ın mezarlının son hali ortaya çıktı.
"SANA VEDA ETMEK ÇOK ZOR"
Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun Instagram hesabından annesiyle birlikte yaptığı son paylaşım takipçilerini duygulandırdı.
İlker İnanoğlu, gönderisine şu notu ekledi: "Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim...
Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...
"ORADA BEKLE BİZİ"
Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi"
Filiz Akın ve İlker İnanoğlu
Filiz Akın ve İlker İnanoğlu