Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si “Eski ve yeni” deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Efe Dadak, Nisan Aktaş, Henna Bülbül, Ebrar Demirbilek gibi minik yıldızların yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, sevimli hareketleri ve iştahına olan düşkünlüğüyle hafızalara kazındı.
Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit, uzun bir süre ortalardan kayboldu. Bir dönemin minik yıldızı, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Çitos Efe lakabıyla tanınan Koçyiğit, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait bir kare ile şimdiki halini "Eski ve yeni" notuyla paylaştı.