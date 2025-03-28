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Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si “Eski ve yeni” deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Çocuktan Al Haberi adlı programa katılarak küçük yaşta şöhrete kavuşan ve Çitos Efe lakabıyla tanınan Efe Koçyiğit, yıllar sonra gündem oldu. Programın ardından uzun bir süre ortalarda görünmeyen Koçyiğit, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait bir kare ile şimdiki halini "Eski ve yeni" notuyla paylaştı. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Çitos Efe, kısa sürede gündem oldu. Çitos Efe'yi görenler "Koca delikanlı olmuş" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 11:41
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

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Efe Dadak, Nisan Aktaş, Henna Bülbül, Ebrar Demirbilek gibi minik yıldızların yer aldığı Çocuktan Al Haberi programıyla adını geniş kitlelere duyuran Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit, sevimli hareketleri ve iştahına olan düşkünlüğüyle hafızalara kazındı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Efe Koçyiğit, uzun bir süre ortalardan kayboldu. Bir dönemin minik yıldızı, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Çitos Efe lakabıyla tanınan Koçyiğit, sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına ait bir kare ile şimdiki halini "Eski ve yeni" notuyla paylaştı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Koçyiğit'in paylaşımı kısa süre içinde gündem olurken yıllar içindeki değişimi dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşım için "Koca delikanlı olmuş", "Hangi ara bu kadar büyüdün", "Gülüşü hiç değişmemiş" yorumları yapıldı.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

İşte Efe Koçyiğit başta olmak üzere ekranların minik yıldızlarının yıllar içindeki değişimleri...

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Birsu Demir

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Ebrar Demirbilek

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Nisan Aktaş

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Batuhan Karacakaya

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Ege Tanman

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Emir Berke Zincidi

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Asena Keskinci

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Elif Ceren Balıkçı

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Su Burcu Yazgı Coşkun

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

EFE KOÇYİĞİT

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

EFE KOÇYİĞİT

İşte o paylaşım...

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

EFE KOÇYİĞİT

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

EFE KOÇYİĞİT

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

EFE KOÇYİĞİT

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Zeynep Özkaya

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Gizem Güven

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Dilara Kurtulmuş

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

Hazal Şenel

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si Eski ve yeni deyip paylaştı! Efe Koçyiğit’in yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı

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