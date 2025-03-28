SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! “Oğluma kavuştum...”

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, geçtiğimiz oğlu Harun Akaröz'ü toprağa vermişti. Evlat acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, oğlu Harun Akaröz'ün Bodrum'daki mezarlığını ziyaret etti. Soyman, sosyal medya hesabında o anlara dair duygusal bir paylaşımda bulundu. "Oğluma kavuştum" diyen Soyman, sevenlerinden dua istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 09:12
Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 26 Temmuz'da Burdur'da fenalaşıp hastaneye götürülmüştü.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirmişti.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

Evlat acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, oğlu Harun Akaröz'ün Bodrum'daki mezarlığını ziyaret etti. Soyman, sosyal medya hesabında o anlara dair duygusal bir paylaşımda bulundu.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

Oğlunun mezarı başında video paylaşan Soyman, şu ifadeleri kullandı: "Oğluma, mezarına ziyarete geldim, kavuştum...

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

Çocuğumun bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz. Ona hep sahip çıkmıştır. Öldüğünden beri Bodrum'da.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

Zaten o melek oldu. Mekânı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Allah razı olsun"

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

Soyman'ın gönderisine sevenlerinden kısa sürede yorum yağdı. Takipçileri bir kez daha Soyman'a sabır ve başsağlığı diledi.

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

İşte o paylaşım...

Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! Oğluma kavuştum...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ofisinde Hamidiye su krizi! Bu pis suları neden bırakıyorsunuz diye tepki gösterdi yerine tanınmış marka kondu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Casper
Trump Zelenskiy’i göndermek istiyor! Putin de seçim ve geçici yönetim dedi | Yerine kim geçecek? ABD’nin B planı çoktan hazır
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! Açık açık itiraf etmiş: Parayla iş bitiriyorlar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan önemli açıklama: Türkiye ile işbirliği içinde olmak istiyoruz
Borsa İstanbul
Yasa tamam sıra farkta! Bayram ikramiyesinde ikinci ödeme geliyor: Kim, ne alacak?
CHP’lilerin ağlama seansları başladı! Türkiye’yi İngiliz ve ABD medyasına şikayet ettiler: Bizi yalnız bıraktınız terk edildik
İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında kimler firari? İşte o liste
İBB’ye yolsuzluk ve terör operasyonu! CHP ve muhalif kaynaklar yargıyı harekete geçirdi Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Yusuf Tekin’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi! D&R’ı ziyaret etti: Millet faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir
İBB’ye yönelik ’Yolsuzluk’ soruşturması: Tutuklu 14 kişiye ait 12 şirkete el konuldu
Fenerbahçe’den Galatasaray’ı üzecek transfer!
RTÜK’ten ayaklanma çağrısı yapan SZC TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası
Özel sektörde çalışanların bayram mesaisi nasıl hesaplanır? Resmi tatil 9 güne çıkar mı?
Son dakika: CHP kurumsal olarak şaibeyi kabullendi! PM’den olağanüstü kurultaya onay... İmamoğlu kararı
Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlu’nu hem Mansur Yavaş’ı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur
Yeşilçam’ın paylaşılamayan güzeli bakın şimdi ne halde! Pembe Mutlu’yu gören tanıyamadı
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...