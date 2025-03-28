Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! “Oğluma kavuştum...”

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 26 Temmuz'da Burdur'da fenalaşıp hastaneye götürülmüştü.