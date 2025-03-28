Evlat acısıyla sarsılan Safiye Soyman’dan yürek yakan paylaşım! “Oğluma kavuştum...”

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli eden ve merkezi sinir sistemini etkileyen bir hastalık olan MS ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 26 Temmuz'da Burdur'da fenalaşıp hastaneye götürülmüştü.
Solunum yetmezliğine bağlı şikayetleri bulunan Akaröz, 27 Temmuz'da hastanede yaşamını yitirmişti.
Evlat acısıyla sarsılan ünlü şarkıcı, oğlu Harun Akaröz'ün Bodrum'daki mezarlığını ziyaret etti. Soyman, sosyal medya hesabında o anlara dair duygusal bir paylaşımda bulundu.