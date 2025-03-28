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Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli’den duygulandıran paylaşım: Bir aşk hikayesinin kahramanı!

Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 17 Mart 2025 günü vefat etti. Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli ise acı kaybının ardından duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Sünneli, takipçilerini duygulandırdı.

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 14:03
Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygulandıran paylaşım: Bir aşk hikayesinin kahramanı!

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2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü hayata vefat etti.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan ünlü isim, 18 Mart 2025 günü Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ise acı kaybının ardından duyduğu derin üzüntüyü sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getirdi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Oldukça zor günler geçiren Sünneli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek takipçilerini duygulandırdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Gönderisine eşiyle birlikte yer aldığı bir fotoğrafı ekleyen Sünneli, ''Bir aşk hikayesinin kahramanı'' notuna kalp emojisi koydu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İşte İlker Sünneli'nin o paylaşımı...

Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygulandıran paylaşım!

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

CENAZEDE KONUŞMAKTA ZORLANDI

Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, şunları söylemişti: "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük"

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TANYELİ'NİN SON MESAJI: ALLAH'A EMANET OLUN

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son paylaşımına şu notu eklemişti: "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız"

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