İlker Yasin Solmaz’ın eşi Beyza Dankal Defne Joy Foster’un oğlu Can’ın kendisine ilk anne deyişini anlattı: Bir anda emziği atıp...

Eşi Beyza Dankal'la birlikte bir YouTube programı hazırlayan Solmaz, Foster'ın vefatının ardından bir kulüpte tanışıp 6 ay sonra evlendiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz nisanda tanıştık, ekimde evlendik. Çok sancılı bir süreçti.

Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basında yazılan çizilenler; insanlar saçma bir şekilde hayatını yaşatmıyor sana. Herkes bir şeyden nemalanmaya çalışıyor. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuğa ne olacak diye düşünmüyor"

İlişkileriyle ilgili çıkan iddialara da tepki gösteren Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öyle bir yazıldı ki mevzu, dediler ki; 'Görücü usulü evlendi. Ablası evlendirdi'. 'Daha önce de beraberdi bunlar' diyenler de oldu.

O süreç kolay olmadı yani. Ama biz o karmaşanın içinden beraber gerçekten güçlü bir şekilde çıktık. Hiç kimseye pabuç bırakmadık"