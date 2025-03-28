İlker Yasin Solmaz’ın eşi Beyza Dankal Defne Joy Foster’un oğlu Can’ın kendisine ilk anne deyişini anlattı: Bir anda emziği atıp...

Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında genç yaşta aramızdan ayrıldı. Foster'in oğlu Can Kılıç Solmaz annesini toprağa verdiğinde henüz 2 yaşındaydı.
Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında genç yaşta aramızdan ayrıldı. Foster'in oğlu Can Kılıç Solmaz annesini toprağa verdiğinde henüz 2 yaşındaydı.
Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz ise oyuncunun vefatından 8 ay sonra Beyza Solmaz'la nikah masasına oturdu.
O dönem bir kesim tarafından eleştirilen İlker Yasin Solmaz, eşi Beyza Solmaz ile geçen haftalarda çektiği bir videoyla suskunluğunu bozdu ve yaşanılanları anlattı.
Eşi Beyza Dankal'la birlikte bir YouTube programı hazırlayan Solmaz, Foster'ın vefatının ardından bir kulüpte tanışıp 6 ay sonra evlendiklerini belirterek şunları söyledi: "Biz nisanda tanıştık, ekimde evlendik. Çok sancılı bir süreçti.
Başımızdan geçen olayların akabinde mahalle baskısı, basında yazılan çizilenler; insanlar saçma bir şekilde hayatını yaşatmıyor sana. Herkes bir şeyden nemalanmaya çalışıyor. Kimse senin 25 aylık çocuğun var, bu çocuğa ne olacak diye düşünmüyor"
İlişkileriyle ilgili çıkan iddialara da tepki gösteren Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Öyle bir yazıldı ki mevzu, dediler ki; 'Görücü usulü evlendi. Ablası evlendirdi'. 'Daha önce de beraberdi bunlar' diyenler de oldu.
O süreç kolay olmadı yani. Ama biz o karmaşanın içinden beraber gerçekten güçlü bir şekilde çıktık. Hiç kimseye pabuç bırakmadık"
"BİR ANDA EMZİĞİ ATIP 'SEN ANNEMSİN' DEDİ"
Yasin Solmaz ve Beyza Dankal'dan yeni bir video geldi. İlk evliliğinden Ceylin adında bir kızı olan Dankal, Defne Joy Foster'la İlker Yasin Solmaz'ın oğulları Can Kılıç'ın kendisine nasıl "anne" demeye başladığını anlattı.
Dankal, şunları söyledi: "Aileleri tanıştırdıktan sonra Can benim okuluma gelmeye başladı. Hafta içi akşama kadar benimleydi.
Onu öğrencilerden ayrı bir yerde uyutuyordum. Uyandığında bana 'balım' demesini öğretiyordum.
Aklımdan bana anne demesi gerçekten geçmedi. Tüm çocuklar 'öğretmenim' derken, Can bir anda emziğini atıp 'Sen benim annemsin' deyip sarıldı. Hatta o anı başka bir öğretmenimiz kayda almıştı."
İlker Yasin Solmaz da "Bir gün dışarıdaydık, Ceylin "'Sen çok güzel bir babasın' dedi. Sonra baba demeye başladı" diye konuştu.