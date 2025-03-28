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Özel bilgilerini ele geçirip Aleyna Tilki'ye şantaj yapmıştı! Cezası belli oldu

İbrahim Y.’nin şarkıcı Aleyna Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip bilgileri 3. kişilere yayacağını söyleyerek şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 08:35 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 08:35
Özel bilgilerini ele geçirip Aleyna Tilki’ye şantaj yapmıştı! Cezası belli oldu

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İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçiren İbrahim Y., daha sonra Aleyna'nın babası ve asistanına mesaj atarak bilgileri 3'üncü kişilere yaymakla tehdit etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Durumdan haberdar olan şarkıcı Aleyna Tilki ise avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

CEZASI BELLİ OLDU

Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.

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