Özel bilgilerini ele geçirip Aleyna Tilki’ye şantaj yapmıştı! Cezası belli oldu

Sabah'ta yer alan habere göre; hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.

Kaynak: Sosyal medya

CEZASI BELLİ OLDU

Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.