Özel bilgilerini ele geçirip Aleyna Tilki’ye şantaj yapmıştı! Cezası belli oldu

İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi.
İddiaya göre İbrahim Y., şarkıcı Aleyna Tilki'nin yalnızca adli makamlarca ulaşılabilen ev adresi, TC kimlik bilgisi gibi birçok kişisel verisini ele geçirdi.
Tilki'nin kimlik ve özel bilgilerini ele geçiren İbrahim Y., daha sonra Aleyna'nın babası ve asistanına mesaj atarak bilgileri 3'üncü kişilere yaymakla tehdit etti.
Durumdan haberdar olan şarkıcı Aleyna Tilki ise avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Sabah'ta yer alan habere göre; hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Tilki'nin kişisel bilgilerinin çalındığını öğrendim. Babasına ve asistanına mesaj attım. Amacım yardımcı olmaktı" dedi.
CEZASI BELLİ OLDU
Savcılık ise sanığın Tilki'ye ait kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirip yaydığını kaydederek bu durumun delillerle sabit olduğunu belirtti. Savcılık, sanığın 4 yıla kadar hapsine karar verilmesini talep etti.