Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan dikkat çeken paylaşım! “Gerçek hisler sessiz yaşanır”

Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayata veda etti.
Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayata veda etti.
Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Anne acısıyla sarsılan Taylan, manidar paylaşımıyla kafalarda soru işareti oluşturdu.
Taylan, "Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler" notunu düştü.
Manidar bir paylaşımda bulunan Taylan'ın kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.
NE OLMUŞTU?
Tanyeli'nin entübe edilmesinden sonra oğlu Taylan'ın yoğun bakımın fotoğrafını çekerek, 'Bazıları için acı, bir dayanışma değil, bir sahne.' notunu eklemesi da gündem olmuştu.