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Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan dikkat çeken paylaşım! “Gerçek hisler sessiz yaşanır”

Pankreas kanseri nedeniyle 54 yaşında vefat eden Tanyeli’nin oğlu Taylan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Anne acısıyla sarsılan Taylan, manidar paylaşımıyla kafalarda soru işareti oluşturdu. İşte “Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler” diyen Taylan Sadıkoğlu’nun o paylaşımı...

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 16:11 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 16:11
Tanyeli’nin oğlu Taylan’dan dikkat çeken paylaşım! Gerçek hisler sessiz yaşanır

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Ünlü oryantal Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayata veda etti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Anne acısıyla sarsılan Taylan, manidar paylaşımıyla kafalarda soru işareti oluşturdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Taylan, "Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler" notunu düştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Manidar bir paylaşımda bulunan Taylan'ın kime gönderme yaptığı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

NE OLMUŞTU?

Tanyeli'nin entübe edilmesinden sonra oğlu Taylan'ın yoğun bakımın fotoğrafını çekerek, 'Bazıları için acı, bir dayanışma değil, bir sahne.' notunu eklemesi da gündem olmuştu.

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