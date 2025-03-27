Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan dikkat çeken paylaşım! “Gerçek hisler sessiz yaşanır”

Ünlü oryantal Tanyeli , uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayata veda etti.

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Taylan, "Bazıları için acı, bir dayanışma değil bir sahne. Gerçek hisler sessiz yaşanır, sahte olan ise alkış bekler" notunu düştü.