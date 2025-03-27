İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

İnci Taneleri dizisine Selma Ergeç'in hayat verdiği Piraye'nin eski eşi Koray olarak dahil olan Kamil Güler'in hayatı merak konusu oldu.
İnci Taneleri dizisine Selma Ergeç'in hayat verdiği Piraye'nin eski eşi Koray olarak dahil olan Kamil Güler'in hayatı merak konusu oldu.
OYUNCU KAMİL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
12 Ekim 1972'de Adana'da dünyaya gelen Kamil Güler, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Tiyatro yeni kurulduğunda oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra tiyatronun CEO'luğunu yaptı ve ardından İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'ndan ayrıldı.
Ünlü oyuncu, kariyeri boyunca Çiçek Taksi, Affet Bizi Hocam, Sakla Beni, Acemi Cadı, Gümüş gibi birçok yapımda rol aldı.
Özel hayatıyla da dikkat çeken Güler ilk evliliğini gazeteci Sevim Gözay ile yaptı. Çiftin evliliği bir sene sürdü.
19 Haziran 2014'te millî voleybolcu Neslihan Demir ile 3. evliliğini gerçekleştirdi. Çift 2023 yılında ayrıldı.
İKİNCİ EŞİ DE ÇOK ÜNLÜ!
Başından üç evlilik geçen ünlü oyuncunun, ikinci eşi kendisi gibi oyuncu çıktı.
İşte Kamil Güler başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...
YILMAZ ERDOĞAN VE BELÇİM BİLGİN
MEHMET ALİ ERBİL VE NERGİS KUMBASAR
KAAN TANGÖZE VE SEÇKİN PİRİLER
HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU
MUSTAFA SANDAL VE EMINA JAHOVIC