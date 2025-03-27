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İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

İnci Taneleri dizisine Selma Ergeç'in hayat verdiği Piraye'nin eski eşi Koray olarak dahil olan Kamil Güler'in hayatı merak konusu oldu. Hayatı merak edilip araştırılan Güler'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Başından üç evlilik geçen ünlü oyuncunun, ikinci eşi kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Kamil Güler'in Aynalı Tahir dizisinde de rol alan eski eşi kim...

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 15:33 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 15:33
İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

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İnci Taneleri dizisine Selma Ergeç'in hayat verdiği Piraye'nin eski eşi Koray olarak dahil olan Kamil Güler'in hayatı merak konusu oldu.

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

OYUNCU KAMİL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

12 Ekim 1972'de Adana'da dünyaya gelen Kamil Güler, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Tiyatro yeni kurulduğunda oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra tiyatronun CEO'luğunu yaptı ve ardından İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'ndan ayrıldı.

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

Ünlü oyuncu, kariyeri boyunca Çiçek Taksi, Affet Bizi Hocam, Sakla Beni, Acemi Cadı, Gümüş gibi birçok yapımda rol aldı.

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

Özel hayatıyla da dikkat çeken Güler ilk evliliğini gazeteci Sevim Gözay ile yaptı. Çiftin evliliği bir sene sürdü.

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

19 Haziran 2014'te millî voleybolcu Neslihan Demir ile 3. evliliğini gerçekleştirdi. Çift 2023 yılında ayrıldı.

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

İKİNCİ EŞİ DE ÇOK ÜNLÜ!

Başından üç evlilik geçen ünlü oyuncunun, ikinci eşi kendisi gibi oyuncu çıktı.

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

İşte Kamil Güler başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

YILMAZ ERDOĞAN VE BELÇİM BİLGİN

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

ZERRİN TEKİNDOR VE ÇETİN TEKİNDOR

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

ÇAĞLA ŞIKEL VE EMRE ALTUĞ

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

SERENAY SARIKAYA VE TOLGAHAN SAYIŞMAN

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

NURGÜL YEŞİLÇAY VE CEM ÖZER

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE FURKAN ANDIÇ

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

KIVANÇ TATLITUĞ VE AZRA AKIN

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

KAMİL GÜLER

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

KAMİL GÜLER VE YEŞİM BÜBER

Kamil Güler ile Yeşim Büber 2021 yılında evlendi ve bir sene sonra boşandı.

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

KAMİL GÜLER VE YEŞİM BÜBER

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

KAMİL GÜLER VE YEŞİM BÜBER

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

SELÇUK YÖNTEM VE ZUHAL OLCAY

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

ASLI ENVER VE BİRKAN SOKULLU

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

ÇAĞLA ŞIKEL VE BEYAZIT ÖZTÜRK

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

ÖZGE BORAK VE ATA DEMİRER

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

OKAN BAYÜLGEN VE ZEYNO GÜNENÇ

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

MEHMET ALİ ERBİL VE NERGİS KUMBASAR

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

KAAN TANGÖZE VE SEÇKİN PİRİLER

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

HÜLYA AVŞAR VE KAYA ÇİLİNGİROĞLU

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

MUSTAFA SANDAL VE EMINA JAHOVIC

İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

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