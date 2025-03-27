İnci Taneleri’nin Koray’ı Kamil Güler’in eski eşi Aynalı Tahir’in yıldızı çıktı!

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İnci Taneleri dizisine Selma Ergeç'in hayat verdiği Piraye'nin eski eşi Koray olarak dahil olan Kamil Güler'in hayatı merak konusu oldu.

OYUNCU KAMİL GÜLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? 12 Ekim 1972'de Adana'da dünyaya gelen Kamil Güler, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kurucularındandır. Tiyatro yeni kurulduğunda oyuncu kadrosunda yer alırken daha sonra tiyatronun CEO'luğunu yaptı ve ardından İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'ndan ayrıldı.