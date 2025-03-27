Slovenyalı manken Maja Malnar Türkiye sevdalısı çıktı. Yaz aylarını Bodrum ve Marmaris'te tatil yaparak geçiren ünlü isim, şimdi ise rotasını İstanbul'a çevirdi.
Slovenyalı manken Maja Malnar Türkiye sevdalısı çıktı. Yaz aylarını Bodrum ve Marmaris'te tatil yaparak geçiren ünlü isim, şimdi ise rotasını İstanbul'a çevirdi.
Ünlü manken Maja Malnar, önceki gün İstanbul'a geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; diş tedavisi için Türkiye'yi tercih eden manken, ardından Galata sokaklarını gezdi.
Boğaz turu atan Malnar, Türk kahvesi içip keyif yaptı. Malnar, "Boğaz'ın eşsiz bir enerjisi var. Burada olmaktan her zaman büyük mutluluk duyuyorum" dedi.
Öte yandan Alman model Ann-Kathrin Rudel de geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geldi. Ailesi ve tüm arkadaşları kendisi için bu özel günü herkesten uzakta Türkiye'de geçirmesine şaşırdı. Ancak Rudel, onlara en mutlu hissettiği yerde olmak istediğini söyledi.
"Muhteşem bir doğum günü kutlaması için Türkiye'ye geldim. 25. yaşıma burada gireceğim" diyen Alman model, bir hafta İstanbul'da kaldı.
Sultanahmet'te bulunan bir otelde konaklayan Ann-Kathrin Rudel, her gününü dolu dolu geçirdi. Tarihi yerlere gitmeyi ihmal etmeyen Rudel, öncelikle Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti, ardından Yerebatan Sarnıcı'nı gezdi.
Kapalıçarşı'ya gidip alışveriş yapan ünlü model, ardından Beyoğlu sokaklarında da turladı. Yöresel lezzetlerin tadına bakan manken, doğum gününü unutulmaz kıldı.
Arkadaşlarından 25. yaş gününe özel yapılan çiçeklerle süslenmiş kalpli bir hediye alan, kırmızı güller ve doğum günü pastasıyla küçük bir kutlama yaptı.
Ünlü model, "Herkes yeni yaşıma neden İstanbul'da girdiğimi soruyor. Hangi yerde mutlu olduğunuzu hissediyorsanız, yeni yaşınıza orada girmelisiniz. Benim için pozitif enerji ve mutluluğu burası temsil ediyor. Önümüzdeki yılın çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Yeni yaşım için çok iyimser ve heyecanlı hissediyorum" diyerek duygularını açıkladı.