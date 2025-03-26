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Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

2014 yılında evlenen Wanda Nara ve Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdi. Karşılıklı suçlamalarla sık sık magazin manşetlerinde yer alan ikili, geçen günlerde resmi olarak yollarını ayırdı. Boşanmanın ardından Wanda Nara cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte Wanda Nara'nın o açıklamaları...

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 16:24 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 16:24
Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği Wanda Nara ile sık sık gündem oldu. İkili, karşılıklı hamleleriyle bir türlü magazin gündeminden düşmedi. Geçen günlerde ise çift resmi olarak yollarını ayırdı.

Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

Boşanma sonrasında sessizliğini sürdüren Wanda Nara ise günler sonra suskunluğunu bozdu.

Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

Icardi'yi eski Roma oyuncusu Federico Fazio ile aldattığı yönündeki haberlere yanıt veren Wanda Nara, iddiaları kesin bir dille reddetti.

Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

Whatsapp mesajlarını paylaşan Nara, İtalya'da avukatını devreye soktu. Nara, "Bu kişiyi hiç tanımıyorum, görmedim. Şimdi yüzünü ilk defa görüyorum. İtalyan avukatım konuyla ilgili harekete geçiyor. İddialar asılsızdır, tanımıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

Wanda Nara, daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Aldatmayla ilgili diğer hikayeler, bana sadakatsiz davranan ve yıllarca onarmaya çalıştığımız bir ilişkiyi bitirmeyi reddeden birinden ayrıldığımda ortaya çıktı. Bunun imkansız olduğunu biliyordum ve istediğim şeyleri yaptığım dönemleri yalnız geçirdim. Herkese ayrıldığını belli ediyordu"

Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

Icardi'ye cevap veren bir açıklama daha yapan Nara, şunları söyledi: "Bir anne ve kadın olarak taciz çok zor ve sürekli olarak birçok insanla aynı şeyleri yaşayan bir insan olduğumu açıklamak zorunda kalmak beni yoruyor.

Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

Ama hayatımı ortaya döktüğümde, sürekli olarak büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum"

Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

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