Mauro Icardi ile 10 yıllık evlilik biten Wanda Nara’dan boşanma sonrası aldatma açıklaması!

Whatsapp mesajlarını paylaşan Nara, İtalya'da avukatını devreye soktu. Nara, "Bu kişiyi hiç tanımıyorum, görmedim. Şimdi yüzünü ilk defa görüyorum. İtalyan avukatım konuyla ilgili harekete geçiyor. İddialar asılsızdır, tanımıyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Wanda Nara, daha sonra şu ifadeleri kullandı: "Aldatmayla ilgili diğer hikayeler, bana sadakatsiz davranan ve yıllarca onarmaya çalıştığımız bir ilişkiyi bitirmeyi reddeden birinden ayrıldığımda ortaya çıktı. Bunun imkansız olduğunu biliyordum ve istediğim şeyleri yaptığım dönemleri yalnız geçirdim. Herkese ayrıldığını belli ediyordu"

Icardi'ye cevap veren bir açıklama daha yapan Nara, şunları söyledi: "Bir anne ve kadın olarak taciz çok zor ve sürekli olarak birçok insanla aynı şeyleri yaşayan bir insan olduğumu açıklamak zorunda kalmak beni yoruyor.

Ama hayatımı ortaya döktüğümde, sürekli olarak büyük yalanlar duymanın getirdiği tacize katlanmak zorunda kalıyorum"