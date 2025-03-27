Hastaneden paylaşan Aydilge “Yeni komplikasyonlar oluştu” deyip son sağlık durumunu açıkladı!

Hastane odasından paylaşımda bulunan 45 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim.

Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni birtakım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti"

"YENİ KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU" Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu.

Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz"

NE OLMUŞTU? 2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen ünlü şarkıcı Aydilge, Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendirmişti. Aydilge, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i ziyaret etmişti.