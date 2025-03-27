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Hastaneden paylaşan Aydilge “Yeni komplikasyonlar oluştu” deyip son sağlık durumunu açıkladı!

Hayat Şaşırtır, Kiralık Aşk, Sen misin ilacım? gibi şarkılarla tanınan Aydilge, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu. Uzun süredir geçmeyen ağrıları nedeniyle tedavi gören ünlü şarkıcı, hastane odasından yaptığı bir paylaşımla son sağlık durumunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 11:25 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 11:25
Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

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Ünlü şarkıcı Aydilge, hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Yaren Leylek'i ziyaretiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı, bu kez yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

Hayat Şaşırtır, Kiralık Aşk, Sen misin ilacım? gibi şarkılarla tanınan Aydilge, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

Hastane odasından paylaşımda bulunan 45 yaşındaki şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim.

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

Birkaç hafta önce hastanedeyken, uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarımdan ve yeni birtakım operasyonlara gireceğimden sizlere bahsetmiştim. Güzel mesajlarınız beni çok mutlu etmişti"

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

"YENİ KOMPLİKASYONLAR OLUŞTU"

Ünlü şarkıcı açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ancak o ara moral bulmak adına çok sevdiğim Yaren leyleği ziyaret etmemin ardından yeni komplikasyonlar oluştu.

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz"

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

NE OLMUŞTU?

2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile evlenen ünlü şarkıcı Aydilge, Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile Yaren Leylek'in dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendirmişti. Aydilge, Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'i ziyaret etmişti.

Hastaneden paylaşan Aydilge Yeni komplikasyonlar oluştu deyip son sağlık durumunu açıkladı!

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