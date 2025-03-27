Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

38 yaşındaki Ateş'in aşk hayatı da merak edildi. Ateş'in aşk yaşadığı ünlü ismin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Berkay Ateş'in büyük aşkı Filenin Sultanları'nın yıldızı çıktı.