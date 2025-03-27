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Başka Bir Gün'ün Tuna'sı Berkay Ateş'in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Başrollerini Ezgi Mola ve Berkay Ateş ile paylaştığı Başka Bir Gün dizisinde Tuna karakterini canlandıran Berkay Ateş, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 38 yaşındaki Ateş'in aşk yaşadığı ünlü ismin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Berkay Ateş'in büyük aşkı Filenin Sultanları'nın yıldızı çıktı.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 12:16
Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

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ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Başka Bir Gün dizisinde Tuna karakterini canlandıran Berkay Ateş, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılı İstanbul'da dünyaya geldi. Ateş, anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan'lıdır.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik-Matematik bölümünü kazandı ancak daha sonrasında bölümü bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Anne, İstanbul Sokakları, Çukur, Alev Alev, Sadakatsiz, Aldatmak gibi dizilerde rol aldı.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

38 yaşındaki Ateş'in aşk hayatı da merak edildi. Ateş'in aşk yaşadığı ünlü ismin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Berkay Ateş'in büyük aşkı Filenin Sultanları'nın yıldızı çıktı.

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

İşte Berkay Ateş başta olmak üzere ünlü isimlerin aşkları...

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Ezgi Mola ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Şükran Ovalı ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Salih Bademci ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Merve Dizdar ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Hande Erçel ve sevgilisi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Eda Ece ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

İrem Helvacıoğlu ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

BERKAY ATEŞ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

BERKAY ATEŞ VE SEVGİLİSİ SİMGE AKÖZ

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Tolga Sarıtaş ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Tolgahan Sayışman ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Birkan Sokullu ve sevgilisi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

Aslı Enver ve eşi

Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

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