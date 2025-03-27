Başka Bir Gün’ün Tuna’sı Berkay Ateş’in büyük aşkı Filenin Sultanları’ndan çıktı! Ezgi Mola’nın partneri bakın kiminle sevgili...

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Başka Bir Gün dizisinde Tuna karakterini canlandıran Berkay Ateş, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Başka Bir Gün dizisinde Tuna karakterini canlandıran Berkay Ateş, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BERKAY ATEŞ KİMDİR?
Berkay Ateş, 19 Şubat 1987 yılı İstanbul'da dünyaya geldi. Ateş, anne tarafından Malatya, baba tarafından ise aslen Ardahan'lıdır.
Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik-Matematik bölümünü kazandı ancak daha sonrasında bölümü bırakarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.
Anne, İstanbul Sokakları, Çukur, Alev Alev, Sadakatsiz, Aldatmak gibi dizilerde rol aldı.
38 yaşındaki Ateş'in aşk hayatı da merak edildi. Ateş'in aşk yaşadığı ünlü ismin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Berkay Ateş'in büyük aşkı Filenin Sultanları'nın yıldızı çıktı.
İşte Berkay Ateş başta olmak üzere ünlü isimlerin aşkları...
Ezgi Mola ve eşi
Şükran Ovalı ve eşi
Tolgahan Sayışman ve eşi
Birkan Sokullu ve sevgilisi
Aslı Enver ve eşi