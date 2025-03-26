SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Sahte hesaplar sabrını taşırdı! Yıldız Tilbe yasal işlem başlattı

Delikanlım, Yürü Anca Gidersin, Çabuk Olalım Aşkım şarkılarla hafızalara kazınan Yıldız Tilbe, hem kariyeri hem de açıklamalarıyla sık sık adından söz ettirmişti. Tilbe son olarak adına açılan sahte hesaplara karşı başlattığı hukuki mücadeleyle gündeme geldi. Kendisi adına yapılan paylaşımlar nedeniyle harekete geçen ünlü isim, avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 09:33
Sahte hesaplar sabrını taşırdı! Yıldız Tilbe yasal işlem başlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı üzerinden avukatı aracılığıyla açıklamada bulundu. Tilbe, adına açılan sahte hesaplara karşı hukuki mücadele başlattığını duyurdu.

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Kendisi adına yapılan paylaşımlar nedeniyle harekete geçen Tilbe'nin avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Yıldız Tilbe'nin vekili olarak kamuoyuna, tüm sevenlerine ve takipçilerine duyurumuzdur. Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz 7'den 70'e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır"

Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler kullanıldı: "Yine adını kullanarak ve ne garabettir ki; mavi tikli ama ona ait olmayan sahte bir hesap üzerinden kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı, herhangi bir olumsuz duygu ve düşünceye kapılmamanızı, rica eder, gördüğümüz lüzum üzerine önemle ve gereken hassasiyeti göstermeniz dileğiyle ve saygılarımızla işbu bilgilendirmeyi ve uyarıyı asaleten ve vekaleten sizlerin değerlendirme ve takdirlerinize sunarız"