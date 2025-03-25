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Tolga Karel'den CHP'li Özel'e boykot tepkisi: "Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan"

ABD'de TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarını bahane ederek yaptığı boykot çağrısına sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten ünlü isim ABD'nin son dönemde Türkiye'den yumurta ithalatına başladığını hatırlattı. Karel, "Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan" diyerek boykot çağrısına sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 18:17 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 19:06
Tolga Karel’den CHP’li Özel’e boykot tepkisi: Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan

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Amerika'da TIR şoförlüğü yapan eski oyuncu Tolga Karel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'ye başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmalarını bahane ederek yaptığı boykot çağrısına sert tepki gösterdi.

Tolga Karel ve ailesi (Takvim.com.tr)Tolga Karel ve ailesi (Takvim.com.tr)

DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK YAZIKLAR OLSUN
Özel'in Türkiye'nin kendi öz markalarına boykot çağrısı yapmasının dünyada eşi benzeri olmadığını belirterek, "Diyeceğim bir şey yok yazıklar olsun " ifadelerini kullandı.

Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Başkan Erdoğan'ın sabırlı davrandığına dikkat çekti.

Özgür Özel'in yerli markalara boykot provokasyonu!

Karel, "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz yetmedi Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim" dedi.

Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)


Başkan Erdoğan'ın yanında olduğunu belirten ünlü isim ABD'nin son dönemde Türkiye'den yumurta ithalatına başladığını hatırlattı.

Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)

"ALLAH SİZE AKIL FİKİR VERSİN İNADINA ERDOĞAN"
Karel, "Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan" diyerek boykot çağrısına sert tepki gösterdi.

Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)

"BU KADAR VATAN HAİNİ İSTESEN TOPLAYAMAZSIN"
Markaların Türkiye için önemine dikkat çeken isim, "Gerçekten akıl tutulması yaşıyorlar ya kardeş bu markaları çıkar, ortada Türkiye kalmıyor diyorum ya bu kadar vatan haini istesen toplayamazsın." şeklinde konuştu

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