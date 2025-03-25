Tolga Karel'den CHP'li Özel'e boykot tepkisi: "Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan"

Karel'in sosyal medya paylaşımları (Sosyal medya)

"BU KADAR VATAN HAİNİ İSTESEN TOPLAYAMAZSIN"

Markaların Türkiye için önemine dikkat çeken isim, "Gerçekten akıl tutulması yaşıyorlar ya kardeş bu markaları çıkar, ortada Türkiye kalmıyor diyorum ya bu kadar vatan haini istesen toplayamazsın." şeklinde konuştu