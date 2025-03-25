Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynayan Arman, Bir Küçük Gün Işışğı, Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası gibi birçok dizide rol aldı.

Kariyeriyle dikkat çeken Arman'ın özel hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun yıllar önce aynı tiyatroda rol aldığı ve oyun sonrası nikah kıydığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.