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Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı dizisinde Fatma Narlı karakteriyle dahil olan Tuna Arman, yeni bölüm öncesi gündem oldu. 56 yaşındaki Arman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun yıllar önce aynı tiyatroda rol aldığı ve oyun sonrası nikah kıydığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Tuna Arman hangi oyuncuyla 9 ay evli kalmış...

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 11:14 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 11:14
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

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ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'na Fatma Narlı karakteriyle dahil olan Tuna Arman, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. 56 yaşındaki Arman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

TUNA ARMAN KİMDİR?

22 Mart 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Tuna Arman, 1980 yılında AÇOK adlı grupta tiyatroya başladı. 1982 yılında TES Şan Tiyatrosu kursuna gitti. 1984'te İstanbul Belediye Tiyatrosu'na devam etti.

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

1985'te ilk tiyatrosunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde Kızıldereliler adlı oyunda oynadı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare tiyatrolarında oynadı.

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynayan Arman, Bir Küçük Gün Işışğı, Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası gibi birçok dizide rol aldı.

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

Kariyeriyle dikkat çeken Arman'ın özel hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun yıllar önce aynı tiyatroda rol aldığı ve oyun sonrası nikah kıydığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

İşte Tuna Arman başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

BURAK DENİZ VE BÜŞRA DEVELİ

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

KAAN YILDIRIM VE EZGİ EYÜBOĞLU

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

BEYAZIT ÖZTÜRK VE ÇAĞLA ŞIKEL

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE ONUR SAYLAK

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ VE ŞÜKRAN OVALI

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

MURAT YILDIRIM VE BURÇİN TERZİOĞLU

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

BİRKAN SOKULLU VE ASLI ENVER

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

TOLGA TEKİN VE ZEYNEP KOLTUK

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

TUNA ARMAN VE SELÇUK SOĞUKÇAY

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

TUNA ARMAN VE SELÇUK SOĞUKÇAY

"Şahane Düğün" adlı oyunda rol alan Tuna Arman ve Selçuk Soğukçay, oyundan sonra nikah kıymıştı. Ancak 2009'da nikah masasına oturan ünlü çift, aynı 2010'da evliliklerini sonlandırdı. Soğukçay, daha önce Niran Ünsal'la evliydi.

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

MURAT BOZ V ELİZ SAKUÇOĞLU

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

CEYDA DÜVENCİ VE İSMAİL HACIOĞLU

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

MERVE SEVİ VE PAŞHAN YILMAZEL

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

NİHAT DOĞAN VE SEDA SAYAN

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

SERENAY SARIKAYA VE TOLGAHAN SAYIŞMAN

Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

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