Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'na Fatma Narlı karakteriyle dahil olan Tuna Arman, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. 56 yaşındaki Arman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'na Fatma Narlı karakteriyle dahil olan Tuna Arman, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu. 56 yaşındaki Arman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
TUNA ARMAN KİMDİR?
22 Mart 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Tuna Arman, 1980 yılında AÇOK adlı grupta tiyatroya başladı. 1982 yılında TES Şan Tiyatrosu kursuna gitti. 1984'te İstanbul Belediye Tiyatrosu'na devam etti.
1985'te ilk tiyatrosunu Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde Kızıldereliler adlı oyunda oynadı. Sadri Alışık Tiyatrosu, Abdullah Şahin Tiyatrosu, Deve Kuşu Kabare tiyatrolarında oynadı.
Günümüzde Asuman Dabak Tiyatrosu'nda oynayan Arman, Bir Küçük Gün Işışğı, Çiçek Taksi, Çocuklar Duymasın, Avrupa Yakası gibi birçok dizide rol aldı.
Kariyeriyle dikkat çeken Arman'ın özel hayatı da merak edildi. Ünlü oyuncunun yıllar önce aynı tiyatroda rol aldığı ve oyun sonrası nikah kıydığı eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
İşte Tuna Arman başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...
BURAK DENİZ VE BÜŞRA DEVELİ
KAAN YILDIRIM VE EZGİ EYÜBOĞLU
TOLGA TEKİN VE ZEYNEP KOLTUK
TUNA ARMAN VE SELÇUK SOĞUKÇAY
TUNA ARMAN VE SELÇUK SOĞUKÇAY
"Şahane Düğün" adlı oyunda rol alan Tuna Arman ve Selçuk Soğukçay, oyundan sonra nikah kıymıştı. Ancak 2009'da nikah masasına oturan ünlü çift, aynı 2010'da evliliklerini sonlandırdı. Soğukçay, daha önce Niran Ünsal'la evliydi.
MURAT BOZ V ELİZ SAKUÇOĞLU
CEYDA DÜVENCİ VE İSMAİL HACIOĞLU
MERVE SEVİ VE PAŞHAN YILMAZEL
NİHAT DOĞAN VE SEDA SAYAN
SERENAY SARIKAYA VE TOLGAHAN SAYIŞMAN