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Ünlü isimlerden Başkan Erdoğan’ın merhum annesine küfreden CHP'li vandallara sert tepki! “Edepsizlik, terbiyesizlik...”

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teşvikiyle Saraçhane'de toplanan bir grup sokak teröristi Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine küfürler savurdu. Sosyal medyada büyük tepki çeken skandal olaya şarkıcı Alişan ile Sinan Akçıl ve oyuncu Hakan Ural da sessiz kalmadı. Ünlü isimler hakaretlere sert bir tepkide bulundu.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 13:48 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 17:00
Ünlü isimlerden Başkan Erdoğan’ın merhum annesine küfreden CHP’li vandallara sert tepki! Edepsizlik, terbiyesizlik...

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Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanan bir grup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan ve Erdoğan ailesine küfürler savurdu. Tepki çeken skandal olaya şarkıcı Alişan ile Sinan Akçıl ve oyuncu Hakan Ural da sessiz kalmadı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

HAKAN URAL

"Sayın cumhurbaşkanımızın vefat etmiş annesine, şu mübarek ramazan günü koro halinde ağza alınmayacak hakaretleri edenleri lanetliyorum. Yazıklar olsun!"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

ALİŞAN

"Sayın cumhurbaşkanımızın rahmetli annesine küfür etmek edepsizliktir, terbiyesizliktir, haddini aşmaktır. Protesto demek, yakıp yıkmak, polisimize saldırmak, küfretmek değildir... Gereken eminim ki yapılacaktır"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SİNAN AKÇIL

"Artık sözün bittiği yer. 40 tane 'çapulcu' geliyor ülkesinin 'sevsin, sevmesin fark etmez' Cumhurbaşkanı'nın vefat etmiş annesine küfür ediyor... Ne diyebilirim ki... Elime megafon alıp ana avrat sövsem de olmaz, bir şey yazmasam da olmaz"

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