Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Yeşilçam'ın zarif yıldızı Filiz Akın, geçen cuma günü tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.
Yeşilçam'ın zarif yıldızı Filiz Akın, geçen cuma günü tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.
Son yolculuğu her ne kadar sessiz sedasız olsa da hayatta büyük izler bırakarak aramızdan ayrılan Akın'ın ölümü, ardından hayatına dair bilinmeyen detayları da gündeme getirdi.
Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu adından bir oğlu olan ünlü oyuncunun yeğeninin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın yeğeni de çok ünlü çıktı. "Teyze-yeğen olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu.
İşte Filiz Akın ve yeğeni ünlü modacı Zeynep Tosun...
TEYZEYE VEDA!
Moda dünyasının sevilen tasarımcılarından olan Zeynep Tosun, teyzesinin vefatının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Ünlü modacı küçüklük halini ve teyzesinin fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.
İşte o paylaşım...
Yeşilçam'ın zarif prensesi Filiz Akın'ın hayatı rol aldığı filmler kadar muhteşem olmadı. Ünlü isim henüz 7 yaşındayken babası tarafından terkedildi.
Verdiği bir röportajda babasını affedemediğini dile getiren Yeşilçam güzeli, hislerini dile getirmişti: "Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum.
Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi... Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıldönümü kutlamalarına çağırıldığımda anladım.
Kemanına aşıktı o, başka bir şeye değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim"
Babasının gençlik aşkı için kendisini ve annesini terk ettiğini söyleyen Akın, "Kemanına olan coşkusu, tutkusu ve aşkını bana tercih ettiği için affedemedim. Anneme güya çok âşıkken, gençlik aşkı olan bir kadın için bizi terk etti. Benim babam vardı ama aslında yoktu" demişti.
ÜVEY ANNESİ VE BABASI EVLERİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Akın, 1991 yılında bir bayram günü babası Bekir Sami Akın ile üvey annesinin eski kiracıları tarafından boğularak hayatlarını kaybettiği haberini aldı. Filiz Akın, sessizliğini korudu ve o konuyla ilgili bir daha hiç konuşmadı.
"ONUN ADETA OYUNCAK BEBEĞİYDİM"
Babası ile ilgili söyledikleriyle dikkat çeken Akın, annesi hakkında ise şöyle konuşmuştu: "Annem, babamın sevgi açığını kapatmak için bana taptı! Onun adeta oyuncak bebeğiydim. Çok soylu, çok varlıklı ya da tanınmış birilerinin çocuğu değildim ama hiç sosyal sınıf gibi bir sıkıntım olmadı.
Para sıkıntısı çektiğimiz günler de yaşadık. Bazen şaşırıyorum, annemin onca sıkıntının içinde nasıl bu kadar modern, ileri görüşlü ve zevkli bir kadın olarak kalabildiğine...
Beni yokluk içindeyken bile en ucuz malzemelerle süsler, saçlarımı maşayla kıvırır, bir prensese çevirirdi"