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Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası'ndan biri olarak kabul edilen Filiz Akın, geçen cuma günü tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan Akın'ın vasiyeti üzerine sessiz sedasız defnedildiği öğrenildi. Son yolculuğu her ne kadar sessiz sedasız olsa da hayatta büyük izler bırakarak aramızdan ayrılan sanatçının vefatının ardından hayatı merak edildi. Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu adından bir oğlu olan ünlü oyuncunun yeğeninin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın yeğeni de çok ünlü çıktı. "Teyze-yeğen olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu.

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Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 09:39 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 09:39
Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

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Yeşilçam'ın zarif yıldızı Filiz Akın, geçen cuma günü tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Son yolculuğu her ne kadar sessiz sedasız olsa da hayatta büyük izler bırakarak aramızdan ayrılan Akın'ın ölümü, ardından hayatına dair bilinmeyen detayları da gündeme getirdi.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Türker İnanoğlu ile yaptığı evlilikten İlker İnanoğlu adından bir oğlu olan ünlü oyuncunun yeğeninin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın yeğeni de çok ünlü çıktı. "Teyze-yeğen olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

İşte Filiz Akın ve yeğeni ünlü modacı Zeynep Tosun...

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

TEYZEYE VEDA!

Moda dünyasının sevilen tasarımcılarından olan Zeynep Tosun, teyzesinin vefatının ardından sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Ünlü modacı küçüklük halini ve teyzesinin fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

İşte o paylaşım...

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Yeşilçam'ın zarif prensesi Filiz Akın'ın hayatı rol aldığı filmler kadar muhteşem olmadı. Ünlü isim henüz 7 yaşındayken babası tarafından terkedildi.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Verdiği bir röportajda babasını affedemediğini dile getiren Yeşilçam güzeli, hislerini dile getirmişti: "Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi... Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıldönümü kutlamalarına çağırıldığımda anladım.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Kemanına aşıktı o, başka bir şeye değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim"

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Babasının gençlik aşkı için kendisini ve annesini terk ettiğini söyleyen Akın, "Kemanına olan coşkusu, tutkusu ve aşkını bana tercih ettiği için affedemedim. Anneme güya çok âşıkken, gençlik aşkı olan bir kadın için bizi terk etti. Benim babam vardı ama aslında yoktu" demişti.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

ÜVEY ANNESİ VE BABASI EVLERİNDE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Akın, 1991 yılında bir bayram günü babası Bekir Sami Akın ile üvey annesinin eski kiracıları tarafından boğularak hayatlarını kaybettiği haberini aldı. Filiz Akın, sessizliğini korudu ve o konuyla ilgili bir daha hiç konuşmadı.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

"ONUN ADETA OYUNCAK BEBEĞİYDİM"

Babası ile ilgili söyledikleriyle dikkat çeken Akın, annesi hakkında ise şöyle konuşmuştu: "Annem, babamın sevgi açığını kapatmak için bana taptı! Onun adeta oyuncak bebeğiydim. Çok soylu, çok varlıklı ya da tanınmış birilerinin çocuğu değildim ama hiç sosyal sınıf gibi bir sıkıntım olmadı.

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Para sıkıntısı çektiğimiz günler de yaşadık. Bazen şaşırıyorum, annemin onca sıkıntının içinde nasıl bu kadar modern, ileri görüşlü ve zevkli bir kadın olarak kalabildiğine...

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Beni yokluk içindeyken bile en ucuz malzemelerle süsler, saçlarımı maşayla kıvırır, bir prensese çevirirdi"

Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

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