Oğlu İlker İnanoğlu’nu herkes biliyordu! Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’ın yeğeni de çok ünlü çıktı!

Yeşilçam'ın zarif prensesi Filiz Akın'ın hayatı rol aldığı filmler kadar muhteşem olmadı. Ünlü isim henüz 7 yaşındayken babası tarafından terkedildi.

Verdiği bir röportajda babasını affedemediğini dile getiren Yeşilçam güzeli, hislerini dile getirmişti: "Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum.

Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Dilsizler, körler gibi... Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıldönümü kutlamalarına çağırıldığımda anladım.

Kemanına aşıktı o, başka bir şeye değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim"