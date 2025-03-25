Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, ünlü sanatçıların konser programları netleşti. Peki hangi ünlü isim ne kadar kazanacak? İşte Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlü isimlerin sahne ücretleri...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, ünlü sanatçıların konser programları netleşti. Peki hangi ünlü isim ne kadar kazanacak? İşte Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlü isimlerin sahne ücretleri...
SİBEL CAN - 4 MİLYON TL
YILDIZ TİLBE - 4 MİLYON TL
BÜLENT ERSOY - 4 MİLYON TL
EMRAH - 4 MİLYON TL
HADİSE - 5 MİLYON TL
ÖZCAN DENİZ - 6,2 MİLYON TL
EBRU GÜNDEŞ - 7 MİLYON TL