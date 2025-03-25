SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

Ramazan Bayramı yaklaşırken ünlü isimlerin sahne ücretleri de belli olmaya başladı. Bayramda sahne alacak olan Sibel Can, Özcan Deniz, Yıldız Tilbe gibi popüler isimlerin kazanacakları ücret ortaya çıktı. İşte bayram boyunca sahne alacak ünlülerin kazançları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 15:35 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 15:36
Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, ünlü sanatçıların konser programları netleşti. Peki hangi ünlü isim ne kadar kazanacak? İşte Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlü isimlerin sahne ücretleri...

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

SİBEL CAN - 4 MİLYON TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

YILDIZ TİLBE - 4 MİLYON TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

BÜLENT ERSOY - 4 MİLYON TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

EMRAH - 4 MİLYON TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

HADİSE - 5 MİLYON TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

ÖZCAN DENİZ - 6,2 MİLYON TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

EBRU GÜNDEŞ - 7 MİLYON TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne ücretleri belli oldu! Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin
Başkan Erdoğan ve annesine küfrettiren o... Günah çıkaran yine o! Özgür Özel’e tepki yağıyor: Sen saldın sokağa o itleri hesap vereceksin
Vakıf Katılım Bankası
Siyonist evanjelik Michael Ganoe deport edildi! Saraçhane’de eyleme katılıp Başkan Erdoğan’ı hedef göstermişti
CHP’nin şaibeli kurultayında soğuk cüzdan itirafı geldi! Veli Ağbaba ve Özgür Özel başrolde: Oy karşılığı 600 bin TL+ telefon teklifi
AK Partilileri hedef alarak katliam çağrısı yapmıştı! İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı
Türk Telekom
AK Parti’den Özgür Özel’in yerli ürünleri boykot çağrısına tepki: Rotasından çıktı!
Ses kaydı bombası patlamıştı! CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı
CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün
Yunan Başpsikopos’tan Trump’a skandal övgü! Yunan isyanını kutlayıp Konstantin’e benzetti
Borsa İstanbul
Beyaz Saray’da skandal ifşa! Bakan gazeteciyi ekledi sohbet grubunda savaş planını paylaştı
Mali çöl tozu etkisi başladı: Maskesiz dışarı çıkmayın! Astım ve alerjisi olanlar nelere dikkat etmeli? Yağmurla birlikte...
İsrail’e gül Türk markalara diken! Özgür Özel’den boykot provokasyonu: Hedefine yerli markaları koydu
Piyasalarda son durum ne? Kirli ellerin senaryosu tutmadı! Mehmet Şimşek’ten yatırımcılarla kritik temas! NDF işlemi başladı
İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
Trump yönetimine ilk ziyaret! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’ye gidiyor! İşte masadaki konular
CHP’de 3 boyutlu kavga! Mahkeme rüşvet çarkını özetledi! Ne ararsan var! İmamoğlu hakkında çarpıcı tespit
Yalnızca 9 ay sürmüş! Bir Gece Masalı’nın Fatma’sı Tuna Arman’ın eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı!