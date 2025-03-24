Adile Naşit'in yeğeninden üzücü haber! Naşit Özcan'ın son sağlık durumu nasıl? "Bilinci bulanık..."

(Kaynak: Instagram) Durumu Stabil, Ama Uzun Bir Süre Devam Etmesi Bekleniyor Eşi, Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında, "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullanmıştı. Ancak, beklenenin aksine, Özcan'ın sağlık durumu kötüye gitmeye devam etti. Elif Göklü Özcan, yaptığı yeni açıklamada, "Naşit'in geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı.

(Takvim Foto Arşiv) Hala yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil." diyerek, takipçilerini daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdi.

(Kaynak: Instagram) Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Naşit Özcan, Türk televizyonunun tanınmış isimlerinden biri olarak son olarak "Yargı" dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti. Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Özcan, sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle takip ediliyor. Geçmiş olsun dilekleri ve dualar Türkiye'nin dört bir yanından Özcan'a ulaşmaya devam ediyor.