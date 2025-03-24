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Adile Naşit'in yeğeninden üzücü haber! Naşit Özcan'ın son sağlık durumu nasıl? "Bilinci bulanık..."

Tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Naşit Özcan'dan gelen son dakika haberi sevenlerini derinden üzdü. Özcan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Yapılan açıklamada bilincinin bulanık olduğu ifade edildi.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 14:45 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 14:48
Adile Naşit’in yeğeninden üzücü haber! Naşit Özcan’ın son sağlık durumu nasıl? Bilinci bulanık...

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Türk sinemasının unutulmaz ismi Adile Naşit'in yeğeni, ünlü tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'dan kötü haber geldi. 68 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Özcan'ın eşi sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Beyin Kanaması Sonrası Yoğun Bakıma Alındı

Naşit Özcan'ın eşi Elif Göklü Özcan, Instagram hesabı üzerinden takipçilerine, "Sevgili dostlar, Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde. Maalesef ziyaret yok..." diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Bu açıklamanın ardından, Özcan'ın durumu hakkında üzücü haberler gelmeye devam etti.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Durumu Stabil, Ama Uzun Bir Süre Devam Etmesi Bekleniyor

Eşi, Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında, "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor." ifadelerini kullanmıştı. Ancak, beklenenin aksine, Özcan'ın sağlık durumu kötüye gitmeye devam etti. Elif Göklü Özcan, yaptığı yeni açıklamada, "Naşit'in geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Hala yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık... Bu şekilde bir haftadır stabil." diyerek, takipçilerini daha ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdi.

(Kaynak: Instagram)(Kaynak: Instagram)

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Naşit Özcan, Türk televizyonunun tanınmış isimlerinden biri olarak son olarak "Yargı" dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan Özcan, sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle takip ediliyor. Geçmiş olsun dilekleri ve dualar Türkiye'nin dört bir yanından Özcan'a ulaşmaya devam ediyor.

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