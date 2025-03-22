Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Zarafeti, güzelliği ve beyaz perdedeki eşsiz performanslarıyla hafızalara kazınan sanatçının vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bu acı kaybın ardından, Filiz Akın'ın hayatına dair detaylar yeniden gündeme gelirken, eşi Sönmez Köksal'ın kim olduğu da merak konusu oldu. Peki Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal kimdir? Sönmez Köksal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte merak edilenler.
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SÖNMEZ KÖKSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Sönmez Köksal, 8 Mart 1940 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1958 yılında İzmir Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun oldu.
Sönmez Köksal, 14 Mayıs 1994 tarihinde sinema oyuncusu Filiz Akın ile evlendi.
(Sosyal Medya)
SÖNMEZ KÖKSAL MESLEĞİ NEDİR?
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Sönmez Köksal, Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler Dairesinde aday memur olarak çalışmaya başladı. Daha sonra sırasıyla İkili Ekonomik İlişkiler Dairesinde İkinci Kâtiplik, BM Cenevre Ofisi nezdindeki Türkiye Daimî Temsilciliğinde Başkâtiplik, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Dairesi Şube Müdürlüğü, Burgaz'da Başkonsolosluk, Paris Büyükelçiliği Müsteşarlığı, Araştırma ve Orta Doğu Daireleri Başkanlığı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı, Bağdat Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimî Temsilciliği görevlerini yürüttü. 1992'de MİT Müsteşarlığı görevine atandı. 1998'de Paris Büyükelçisi olarak görevlendirildi.