Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Filiz Akın, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Zarafeti, güzelliği ve beyaz perdedeki eşsiz performanslarıyla hafızalara kazınan sanatçının vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Bu acı kaybın ardından, Filiz Akın'ın hayatına dair detaylar yeniden gündeme gelirken, eşi Sönmez Köksal'ın kim olduğu da merak konusu oldu. Peki Filiz Akın'ın eşi Sönmez Köksal kimdir? Sönmez Köksal kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte merak edilenler.