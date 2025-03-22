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Başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya’dan yürek yakan paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ablasını böyle andı

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan ve hayatındaki erkek tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi gören Mutlu Kaya, adeta küllerinden yeniden doğarak hayata tutundu. İkinci baharını yaşayan Kaya, sosyal medya hesabında yayınladığı video ve görsellerle iyileşme sürecini sık sık takipçileriyle paylaştı. Şimdi ise Kaya’dan yürek yakan bir paylaşım geldi. Kaya, cinayete kurban giden ablasını 5. ölüm yıl dönümünde Instagram’da yaptığı bir paylaşımla andı.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 14:11 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 14:11
Başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya’dan yürek yakan paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ablasını böyle andı

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Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, hayatındaki erkek tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi görmüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına 'merhaba' demişti.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ancak Mutlu Kaya, tedavi sürecinde korkunç bir olay yaşamıştı. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Mutlu Kaya, cinayete kurban giden ablasını 5. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından ablası Dilek Kaya'nın yer aldığı bir fotoğrafı '21.03'' notuyla yayınladı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İşte Mutlu Kaya'nın o paylaşımı...

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kaya, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Kaya'nın hesabından yapılan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonra yapılan paylaşımda Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

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