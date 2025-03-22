Başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya’dan yürek yakan paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ablasını böyle andı

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SEVENLERİNİ KORKUTTU

Kaya, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Kaya'nın hesabından yapılan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonra yapılan paylaşımda Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.