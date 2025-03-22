Başından vurularak ölümden dönen Mutlu Kaya’dan yürek yakan paylaşım! 5 yıl önce kaybettiği ablasını böyle andı

Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, hayatındaki erkek tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi görmüştü.
Katıldığı ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, hayatındaki erkek tarafından başından vurulduktan sonra uzun süre tedavi görmüştü.
Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Kaya, zorlu bir tedavi sürecinin ardından yeni hayatına 'merhaba' demişti.
Ancak Mutlu Kaya, tedavi sürecinde korkunç bir olay yaşamıştı. Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülmüştü.
Mutlu Kaya, cinayete kurban giden ablasını 5. ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından ablası Dilek Kaya'nın yer aldığı bir fotoğrafı '21.03'' notuyla yayınladı.
İşte Mutlu Kaya'nın o paylaşımı...
SEVENLERİNİ KORKUTTU
Kaya, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Kaya'nın hesabından yapılan mesajda "Değerli arkadaşlar kız kardeşim Mutlu hastaneye kaldırıldı. İyi dileklerinizi ve dualarınızı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonra yapılan paylaşımda Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.