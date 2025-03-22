Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2019 senesinde 2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturdu.
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2019 senesinde 2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturdu.
Ela ve Eylül adında iki evladı olan Özil, hem başarılı kariyeri hem de örnek aile yaşantısıyla sık sık adından söz ettirdi.
Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü isim, bu kez annesi Gülizar Özil'in nasihatleri ile gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlattı.
Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi.
Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizdi.
İşte anne Gülizar Özil'in öğütleri...
KIZLARI İLGİ ODAĞI OLDU!
Öte yandan ünlü oyuncunun minik kızları Ela ve Eylül ile yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
Ela ve Eylül sevimli halleriyle kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
İşte Mesut Özil'in kızlarıyla yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları...
Mesut Özil ve ailesi
Mesut Özil ve ailesi
Mesut Özil ve ailesi