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Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile 2019 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, annesi Gülizar Özil'in öğütleriyle büyüdüğünü anlattı. Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını dile getiren ünlü isim "Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" İşte Mesut Özil'in annesi Gülizar Özil'in nasihatleri...

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 09:17 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 09:17
Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

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Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2019 senesinde 2014 Miss Türkiye birincisi Amine Gülşe ile nikah masasına oturdu.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Ela ve Eylül adında iki evladı olan Özil, hem başarılı kariyeri hem de örnek aile yaşantısıyla sık sık adından söz ettirdi.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Attığı her adım hayranları tarafından ilgiyle takip edilen ünlü isim, bu kez annesi Gülizar Özil'in nasihatleri ile gündeme geldi.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Sabah'ta yer alan habere göre; Özil, annesi Gülizar Hanım'ın öğütleriyle büyüdüğünü anlattı.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Özil, devletin güçlü kalması için aile yapısının iyi olması gerektiğinin de altını çizdi.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

İşte anne Gülizar Özil'in öğütleri...

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

KIZLARI İLGİ ODAĞI OLDU!

Öte yandan ünlü oyuncunun minik kızları Ela ve Eylül ile yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Ela ve Eylül sevimli halleriyle kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

İşte Mesut Özil'in kızlarıyla yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları...

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Mesut Özil ve ailesi

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Mesut Özil ve ailesi

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Mesut Özil ve ailesi

Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

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