Mesut Özil’in bilinmeyen yönü! Duvara asılan anne nasihati dikkat çekti

Evinde annesinin nasihatlerinin yazılı olduğu kağıdı duvara astığını ve her güne bunları okuyarak başladığını söyleyen yıldız futbolcu, "Gerçek hayat benim için baba olduktan sonra başladı. Kızlarımı ve eşimi çok seviyorum. Annemin öğütlerini evlatlarıma da aşılıyorum" dedi.