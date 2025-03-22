Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

EŞİYLE BERABER ANLATTI İlker Yasin Solmaz ve eşi Beyaz Solmaz ile birlikte gerçekleştirdikleri ilk yayında takipçilerden gelen soruları yanıtladı.

Yasin Solmaz, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlattı: "Benim herkesin bildiği zor günlerden birinde arkadaşımın mekanına gittim. Baktım sağ tarafta iki hanımefendi dans ediyor. Beyza böyle ışıldıyor.

Dışarıya çıktığımız zaman tanışıklık oldu o an dakika elektrik oldu. Beyza'nın bir anda telefonu yandı, babası rahmetli dedi.

Oğlumu gösterdim, annesi nerede dedi. Rahmetli oldu dedim. Telefon numarasını da almıştım"