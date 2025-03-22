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Defne Joy Foster'ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Sihirli Annem dizisindeki Eda karakteriyle hafızalara kazınan Defne Joy Foster, 2011 yılında genç yaşta aramızdan ayrıldı. Foster'in oğlu Can Kılıç Solmaz annesini toprağa verdiğinde henüz 2 yaşındaydı. Foster'in eşi İlker Yasin Solmaz ise oyuncunun vefatından 8 ay sonra Beyza Solmaz'la nikah masasına oturdu. O dönem bir kesim tarafından eleştirilen İlker Yasin Solmaz, yaşadıklarını anlattı. Eşi Beyza Solmaz'la tanışma hikayelerinden de bahseden Solmaz, "O süreç kolay olmadı" dedi.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 09:54 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 10:46
Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

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Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan ve 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Defne Joy Foster, ölümünün üzerinden 14 yıl geçti.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

35 yaşında hayatını kaybeden Defne Joy Foster, İlker Yasin Solmaz ile evliydi. Çiftin bu evliliklerinden 'Can' adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Cani annesini kaybettiğinde henüz 2 yaşındaydı.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Defne Joy Foster'ın ölümünden 8 ay sonra anaokulu müdürü olduğu bilinen Beyza Dankal ile nikah masasına oturan İlker Yasin Solmaz, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

EŞİYLE BERABER ANLATTI

İlker Yasin Solmaz ve eşi Beyaz Solmaz ile birlikte gerçekleştirdikleri ilk yayında takipçilerden gelen soruları yanıtladı.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Yasin Solmaz, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlattı: "Benim herkesin bildiği zor günlerden birinde arkadaşımın mekanına gittim. Baktım sağ tarafta iki hanımefendi dans ediyor. Beyza böyle ışıldıyor.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Dışarıya çıktığımız zaman tanışıklık oldu o an dakika elektrik oldu. Beyza'nın bir anda telefonu yandı, babası rahmetli dedi.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Oğlumu gösterdim, annesi nerede dedi. Rahmetli oldu dedim. Telefon numarasını da almıştım"

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

"O SÜREÇ KOLAY OLMADI"

İlker Yasin Solmaz eşi Beyza Solmaz ile ilgili o dönemde haklarında çıkan haberler hakkında da şunları söyledi: "Biz nisan ayında tanıştık ekimde evlendik. Tabii o süreç çok sancılı bir süreçti. Başımızdan geçen olayların akabinde, yazılanlar, çizilenler...

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Hiçbir şekilde hayatını yaşatmıyor. Herkes o mevzudan beslenelim. Kimse düşünmüyor 25 aylık çocuğun var. Daha önce de beraberdi denildi. O süreç kolay olmadı.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Karmaşanın içerisinden güçlü bir şekilde çıktık. Birilerinin lafını dinleyerek hareket etmiş olsaydık buralara gelemezdik. Onun desteği olmasaydı biz kötü günleri atlamazdık"

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Solmaz, sözlerinin devamında hayatını kaybeden eski eşi Defne Joy Foster ile ilgili ayrı özel bir video çekeceklerini belirtti.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

CAN'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Eşiyle birlikte sosyal medya kanalı açan İlker Yasin Solmaz, oğlunun görüntülerini paylaştı. Solmaz, "Can Kılıç, ünlü anne-babasını izliyor" notunu yazdı.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Can'ın annesi Defne Joy Foster'a benzerliği dikkat çekti. Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var" demişti.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Beyza Dankal, Can'ı kendi oğlu gibi büyüttü. Can ise Beyza Dankal'a 'Anne' diye hitap etti.

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

İşte Can Kılıç Solmaz'ın son hali...

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Can Kılıç Solmaz ve ailesi

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Can Kılıç Solmaz ve ailesi

Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

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