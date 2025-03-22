Defne Joy Foster’ın ölümünden 8 ay sonra evlenince tepki çekmişti! İlker Yasin Solmaz yıllar sonra suskunluğunu bozdu

Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan ve 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Defne Joy Foster, ölümünün üzerinden 14 yıl geçti.
Sihirli Annem dizisindeki Eda rolüyle tanınan ve 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Defne Joy Foster, ölümünün üzerinden 14 yıl geçti.
35 yaşında hayatını kaybeden Defne Joy Foster, İlker Yasin Solmaz ile evliydi. Çiftin bu evliliklerinden 'Can' adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Cani annesini kaybettiğinde henüz 2 yaşındaydı.
Defne Joy Foster'ın ölümünden 8 ay sonra anaokulu müdürü olduğu bilinen Beyza Dankal ile nikah masasına oturan İlker Yasin Solmaz, YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.
EŞİYLE BERABER ANLATTI
İlker Yasin Solmaz ve eşi Beyaz Solmaz ile birlikte gerçekleştirdikleri ilk yayında takipçilerden gelen soruları yanıtladı.
Yasin Solmaz, tanışma hikayelerini şu sözlerle anlattı: "Benim herkesin bildiği zor günlerden birinde arkadaşımın mekanına gittim. Baktım sağ tarafta iki hanımefendi dans ediyor. Beyza böyle ışıldıyor.
Dışarıya çıktığımız zaman tanışıklık oldu o an dakika elektrik oldu. Beyza'nın bir anda telefonu yandı, babası rahmetli dedi.
Oğlumu gösterdim, annesi nerede dedi. Rahmetli oldu dedim. Telefon numarasını da almıştım"
"O SÜREÇ KOLAY OLMADI"
İlker Yasin Solmaz eşi Beyza Solmaz ile ilgili o dönemde haklarında çıkan haberler hakkında da şunları söyledi: "Biz nisan ayında tanıştık ekimde evlendik. Tabii o süreç çok sancılı bir süreçti. Başımızdan geçen olayların akabinde, yazılanlar, çizilenler...
Hiçbir şekilde hayatını yaşatmıyor. Herkes o mevzudan beslenelim. Kimse düşünmüyor 25 aylık çocuğun var. Daha önce de beraberdi denildi. O süreç kolay olmadı.
Karmaşanın içerisinden güçlü bir şekilde çıktık. Birilerinin lafını dinleyerek hareket etmiş olsaydık buralara gelemezdik. Onun desteği olmasaydı biz kötü günleri atlamazdık"
Solmaz, sözlerinin devamında hayatını kaybeden eski eşi Defne Joy Foster ile ilgili ayrı özel bir video çekeceklerini belirtti.
CAN'IN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Eşiyle birlikte sosyal medya kanalı açan İlker Yasin Solmaz, oğlunun görüntülerini paylaştı. Solmaz, "Can Kılıç, ünlü anne-babasını izliyor" notunu yazdı.
Can'ın annesi Defne Joy Foster'a benzerliği dikkat çekti. Defne Joy Foster'ın vefatının ardından eşi İlker Yasin Solmaz, "Çocuğum çok küçük, onun anne sevgisine ihtiyacı var" demişti.
Beyza Dankal, Can'ı kendi oğlu gibi büyüttü. Can ise Beyza Dankal'a 'Anne' diye hitap etti.
İşte Can Kılıç Solmaz'ın son hali...
Can Kılıç Solmaz ve ailesi
Can Kılıç Solmaz ve ailesi