38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! “Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu”

Kendisi için yazılan yazıyı sosyal medya hesabında yayınlayan İrem Derici, paylaşımına 'Ağlattın' notunu düştü.

İşte Derici hayranının yayınladığı o yazı: "1987'de İstanbul'da doğdu. Daha dört yaşında orgun tuşlarına dokundu, yolu belliydi. Mimar Sinan'da piyano, Bilgi'de sosyoloji... Akademik dünya bir yana, sahne ışıkları onu çağırıyordu.

'O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü.

Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü.