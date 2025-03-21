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38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! “Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu”

Şimdilerde DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı İrem Derici, 38 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının bir hayranı ise onu tanımlayan bir yazı kaleme alarak Derici'nin doğum günün kutladı. Hayranının doğum günün kutlamasına kayıtsız kalmayan Derici, "Ağlattın" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 15:54 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 15:54
38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

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Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etmişti. DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, yeni aşkıyla mutluluk pozlarını peş peşe paylaşmıştı.

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

21 Mart tarihinde 38 yaşına giren İrem Derici, bu kez bir hayranının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

Ünlü şarkıcının bir hayranı, onu tanımlayan bir yazı kaleme alarak Derici'nin doğum günün kutladı.

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

Kendisi için yazılan yazıyı sosyal medya hesabında yayınlayan İrem Derici, paylaşımına 'Ağlattın' notunu düştü.

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

İşte Derici hayranının yayınladığı o yazı: "1987'de İstanbul'da doğdu. Daha dört yaşında orgun tuşlarına dokundu, yolu belliydi. Mimar Sinan'da piyano, Bilgi'de sosyoloji... Akademik dünya bir yana, sahne ışıkları onu çağırıyordu.

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

'O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü.

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü.

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

Kimilerine göre asi, kimilerine göre deli dolu... Ama aslında müziğin en sahici sesi!

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

Bugün İrem Derici'nin doğum günü! Cesur, sınır tanımaz ve sahnelerin kraliçesi... Nice yaşlara!"

38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu

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