38 yaşına basan İrem Derici’yi ağlatan kutlama! “Kimilerine göre asi kimilerine göre deli dolu”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etmişti. DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, yeni aşkıyla mutluluk pozlarını peş peşe paylaşmıştı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla çok konuşulan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde aşkını ilan etmişti. DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, yeni aşkıyla mutluluk pozlarını peş peşe paylaşmıştı.
21 Mart tarihinde 38 yaşına giren İrem Derici, bu kez bir hayranının doğum gününe özel yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Ünlü şarkıcının bir hayranı, onu tanımlayan bir yazı kaleme alarak Derici'nin doğum günün kutladı.
Kendisi için yazılan yazıyı sosyal medya hesabında yayınlayan İrem Derici, paylaşımına 'Ağlattın' notunu düştü.
İşte Derici hayranının yayınladığı o yazı: "1987'de İstanbul'da doğdu. Daha dört yaşında orgun tuşlarına dokundu, yolu belliydi. Mimar Sinan'da piyano, Bilgi'de sosyoloji... Akademik dünya bir yana, sahne ışıkları onu çağırıyordu.
'O Ses Türkiye' ile başladı. 'Bensiz Yapamazsın' dedi, doğru çıktı. 'Kalbimin Tek Sahibine' diye söyledi, milyonların kalbini kazandı. 'Dantel' gibi ilmek ilmek işledi kariyerini. Öyle bir ses ki, Neşet Ertaş'ı da söyledi, popun kalbinde de hüküm sürdü.
Özel hayatı sansasyon, müziği istikrardı. Aşkları manşet oldu, şarkıları listeleri salladı. 'Sabıka Kaydı' ile günahlarını listeledi, 'Ex'ten Next' ile sayfayı çevirdi. Çünkü o hep kendi yolunda yürüdü.
Kimilerine göre asi, kimilerine göre deli dolu... Ama aslında müziğin en sahici sesi!
Bugün İrem Derici'nin doğum günü! Cesur, sınır tanımaz ve sahnelerin kraliçesi... Nice yaşlara!"