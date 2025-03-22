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En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

'Sen Anlat Karadeniz' 'Kurtlar Vadisi' 'Deli Yürek' 'Ekmek Teknesi' ve daha birçok başarılı projeye imza atan yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında aramızdan ayrıldı. Uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düşen usta yönetmen için bugün AKM'de anma töreni düzenlendi. İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Tamer Karadağlı, Selçuk Yöntem gibi birçok ünlü isim Osman Sınav'ı son yolculuğuna uğurlamak üzere AKM'ye geldi. Oyuncu Tayanç Ayaydın usta yönetmenin ardından "Çok önemli bir okul kapandı" derken Kenan İmirzalıoğlu "Ustam diyeceğim tek kişidir" ifadelerini kullandı.Yönetmen, ikindi vakti Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Giriş Tarihi :22 Mart 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :22 Mart 2025 , 18:52
En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı

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'Sen Anlat Karadeniz' 'Kurtlar Vadisi' 'Deli Yürek' 'Ekmek Teknesi' ve daha birçok efsaneleşmiş yapımları yöneten Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti. Türk televizyonlarının ve sinema dünyasının önemli isimlerinden olan yönetmen ve yapımcı Osman Sınav, uzun süredir savaştığı kanser hastalığına yenik düştü.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"Kurtlar Vadisi", "Ekmek Teknesi" ve "Deli Yürek"in aralarında olduğu unutulmaz dizilere ve filmlere imza atan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce 69 yaşında vefat eden Sınav için taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen, oyuncu Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"ZİHNİMİZDE VE GÖNLÜMÜZDE DERİN İZLER BIRAKTI"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, törende yaptığı konuşmada, Sınav'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Yapımlarıyla Türk televizyonlarına yön veren büyük ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zihnimizde ve gönlümüzde derin izler bırakan, dizi ve filmleriyle sanat dünyamıza ruh ve karakter katan birisinin ardından konuşmak gerçekten son derece zor. Osman Sınav, yönetmen, yapımcı ve senarist kimliğinin ötesinde bu milletin hikayesini anlatan, toplumun ruhunu ekranlara taşıyan gerçek sanat adamıydı." dedi.

Sınav'ın eserleriyle herkese ayna tuttuğuna işaret eden Mumcu, şunları söyledi: "Hepimizin, mahallemizin, ailemizin, milletimizin karakterinin en güzel yönlerini ekranlara taşıdı. Biliyoruz ki Osman Sınav'ın yeri hiçbir zaman dolmayacak ama geride bıraktığı eserler, nesiller boyunca izlenmeye ve bu toprakların ruhunu anlatmaya devam edecek. Onun yapımları yüreğinde memleket sevdası taşıyan herkes için birer hatıra olarak kalacak. Bugün biz ondan ayrılıyoruz ama o bize sinemayla, sanatla, milletimizin özünü anlatan hikayeleriyle dolu miras bırakıyor. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın."

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"BABAM ÇOK GÜZEL BİR ADAMDI"

Törende konuşma yapmakta zorlanan Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav da "Babam çok güzel bir adamdı. Sadece yaptığı filmlerle değil, hayata, insanlara bakışıyla, insanlara kattığı değerle, birçok kişiye sadece yönetmen olarak değil, bir abi, çoğu zaman bir baba olarak dokundu. Onun sayesinde binlerce insan ailemize katıldı. Asistanları, oyuncuları, dostları, hepsi bizden oldu. Biz sadece bir aile değil, onun etrafında büyüyen topluluk olduk." ifadelerini kullandı.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Babasının sevgisini göstermeyi çok iyi bildiğini aktaran Sınav, şunları kaydetti:

"Sessizliğiyle her şeyi gösterirdi. Sevgisini birçok zaman yüksek sesle değil, hep derinden içimize işleyerek gösterirdi. Babamın hayatına baktığınızda yalnızlığı tanımış ve taşımış olduğunu görürsünüz. Öyle ilginç bir yalnızlık yaşadı ki kardeşlerinin var olduğunu bilerek, onlara yol açarak, okul okuduğu zaman, işini yaptığı zaman hep bir ailesinin var olduğunu bilerek yaptı.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Başardıklarını başarması o kadar kolay değildi. Bizden de feragat etmesi gerekti ama hep aklında biz vardık."

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"TELEVİZYON DİZİ ANLAYIŞINA YENİ SOLUK GETİRMİŞTİR"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Osman Sınav'ı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1978'de öğrenciyken tanıdığını ve akademide Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun başlattığı sinema eğitiminin ilk öğrencilerinden olduğunu anlattı.

İdrisoğlu, akademide Sınav'la birlikte Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, İlham Arakon, Duygu Sağıroğlu ve Prof. Dr. Adnan Ataman'ın aralarında olduğu birçok usta isimden ders aldıklarını belirterek, "Osman Sınav, eğitimini sürdürürken bir yandan reklam sektöründe çalışıyordu. Onun için zor bir süreçti çünkü bizden yüzde 100 devam beklenirdi. Zaten devam etmemeye utanırdık. Sonunda ekonomik koşullar, çalışma zorunluluğuyla mezun olmadan okulu bıraktı." dedi.

Sınav'ın her zaman okul arkadaşları için hakikatli dost, hocaları için de vefalı öğrenci olduğuna dikkati çeken İdrisoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osman Sınav'ı birazcık tanıyan herkes onu vefalı, güvenilir, dürüst olarak tanır ve hakkını teslim eder. Çok disiplinlidir. Çalışma sırasında sert de olabilir ama kimsenin gururunu kırmaz çünkü hakkaniyetlidir, merhametlidir. Gerçekten iyi bir insandır, yalanı, dolanı yoktur, hakiki birisidir. Gururludur, vatanseverdir. Her zaman dik durdu. Çok ama çok çalışkandı. Hep yeni projeler üretti. Fikirleri, yapmak istediği filmler vardı çünkü söylemek istediği şeyler vardı. Televizyon dizi anlayışına yeni bakış, yeni soluk, yeni anlayış getirmiştir. Birkaç kuşak onun dizileriyle büyümüştür."

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Törene gelen ilk isimlerden biri olan İrem Helvacıoğlu, başrolünü üstlendiği Sen Anlat Karadeniz dizisinde birlikte çalıştığı Osman Sınav için şunları söyledi: "Televizyon ve sinema dünyasının çok önemli isimlerinden birini kaybettik. Camiadaki birçok oyuncunun şu anda yer aldığı konuma sahip olmasına sebep olan insanlardan birini kaybettik. Osman hoca inandığı insanların arkasında durmayı çok seven, onlar için elinden geleni yapan bir insandı"

İrem Helvacıoğlu Osman Sınav'ı anlattı

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Osman Sınav'ın son dizilerinden olan Kör Nokta'da Cihan rolünü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz, "Hocamızdı, arkadaşımdı... Diyecek bir şey yok, başımız sağ olsun. En son projemde beraberdik Osman hocayla. Çok şükür en son bana bir eli değmiş oldu. Bu nedenle, çok mutluyum, gururluyum" dedi.

İsmail Ege Şaşmaz, "Nasıl bir hocaydı?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Detaycı, her şeyi gerçekten bilen, noktası virgülüne kadar tüm sahneleri çalışan ve her anlamda bize yardım eden bir hocaydı"

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

AKM'deki törene katılan oyuncu İlayda Çevik, gözyaşlarına hakim olamadı.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"ÇOK ÖNEMLİ BİR OKUL KAPANDI"

Oyuncu Tayanç Ayaydın, "Osman hocayla beraber bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyoruz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Hepimizin baktığından biraz daha farklı bakmaya çalışırdı. 'İlk aşk filmini de seninle çektim' demişti. Önemli bir sahneye girmeden önce hep bizi uyarırdı 'Aşkla, sevdayla...' diye. Şimdi onu aşkla uğurlamaya geldik. Hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten hep dilimizde, aklımızda, kalbimizde. Onun öğrettikleriyle yolumuza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi çok önemli bir okul kapandı. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"USTAM DİYECEĞİM TEK KİŞİDİR"

Kenan İmirzalıoğlu, şöyle konuştu: "Sık sık görüşüyorduk. Bazen evden alıp çıkarıyordum. Tam böyle iyi hissettiği bir zaman, bundan haftalarca önce yemeğe çıkarmıştım onu... Evin dışına, bayağı bir uzağa gitmiştik. Keyif yapmıştık, çok güzeldi. Benim bu sektörde ustam diyeceğim tek kişidir. Bana bu mesleği öğreten, bana bu işin, setin ahlakını terbiyesini, ilkelerini öğreten kişidir... İyi ki onun tedrisatından geçmişim. Onun verdiği bilgilerle, onun verdiği öğütlerle bunca yıl eğer ki sağlıklı bir şekilde yürüyebildiysem Osman Sınav'ın desteğinin, öngörüsünün bunda çok büyük etkisi vardır. Eksikliği, yokluğu her zaman çok büyük olacak. Yeri de dolabilir mi, pek zannetmiyorum"

"Ustam diyeceğim tek kişidir"

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"BU DÜNYADAN ŞEREFİYLE BİR OSMAN SINAV GEÇTİ "

Ulaş Tuna Astepe, "Çok öğrenci yetiştirdi Osman Hoca. Bu dünyadan şerefiyle bir Osman Sınav geçti" dedi.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Osman Sınav'ın oğlu Yusuf'u Kenan İmirzalıoğlu teselli etti.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

Yönetmen, ikindi vakti Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

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