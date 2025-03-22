En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"TELEVİZYON DİZİ ANLAYIŞINA YENİ SOLUK GETİRMİŞTİR"
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Osman Sınav'ı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1978'de öğrenciyken tanıdığını ve akademide Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun başlattığı sinema eğitiminin ilk öğrencilerinden olduğunu anlattı.
İdrisoğlu, akademide Sınav'la birlikte Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, İlham Arakon, Duygu Sağıroğlu ve Prof. Dr. Adnan Ataman'ın aralarında olduğu birçok usta isimden ders aldıklarını belirterek, "Osman Sınav, eğitimini sürdürürken bir yandan reklam sektöründe çalışıyordu. Onun için zor bir süreçti çünkü bizden yüzde 100 devam beklenirdi. Zaten devam etmemeye utanırdık. Sonunda ekonomik koşullar, çalışma zorunluluğuyla mezun olmadan okulu bıraktı." dedi.
Sınav'ın her zaman okul arkadaşları için hakikatli dost, hocaları için de vefalı öğrenci olduğuna dikkati çeken İdrisoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Osman Sınav'ı birazcık tanıyan herkes onu vefalı, güvenilir, dürüst olarak tanır ve hakkını teslim eder. Çok disiplinlidir. Çalışma sırasında sert de olabilir ama kimsenin gururunu kırmaz çünkü hakkaniyetlidir, merhametlidir. Gerçekten iyi bir insandır, yalanı, dolanı yoktur, hakiki birisidir. Gururludur, vatanseverdir. Her zaman dik durdu. Çok ama çok çalışkandı. Hep yeni projeler üretti. Fikirleri, yapmak istediği filmler vardı çünkü söylemek istediği şeyler vardı. Televizyon dizi anlayışına yeni bakış, yeni soluk, yeni anlayış getirmiştir. Birkaç kuşak onun dizileriyle büyümüştür."
Törene gelen ilk isimlerden biri olan İrem Helvacıoğlu, başrolünü üstlendiği Sen Anlat Karadeniz dizisinde birlikte çalıştığı Osman Sınav için şunları söyledi: "Televizyon ve sinema dünyasının çok önemli isimlerinden birini kaybettik. Camiadaki birçok oyuncunun şu anda yer aldığı konuma sahip olmasına sebep olan insanlardan birini kaybettik. Osman hoca inandığı insanların arkasında durmayı çok seven, onlar için elinden geleni yapan bir insandı"
Osman Sınav'ın son dizilerinden olan Kör Nokta'da Cihan rolünü üstlenen İsmail Ege Şaşmaz, "Hocamızdı, arkadaşımdı... Diyecek bir şey yok, başımız sağ olsun. En son projemde beraberdik Osman hocayla. Çok şükür en son bana bir eli değmiş oldu. Bu nedenle, çok mutluyum, gururluyum" dedi.
İsmail Ege Şaşmaz, "Nasıl bir hocaydı?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Detaycı, her şeyi gerçekten bilen, noktası virgülüne kadar tüm sahneleri çalışan ve her anlamda bize yardım eden bir hocaydı"
AKM'deki törene katılan oyuncu İlayda Çevik, gözyaşlarına hakim olamadı.
"ÇOK ÖNEMLİ BİR OKUL KAPANDI"
Oyuncu Tayanç Ayaydın, "Osman hocayla beraber bir okul kapandı. Bir ustayı daha uğurluyoruz. Aşk onun için çok önemli bir kavramdı. Hepimizin baktığından biraz daha farklı bakmaya çalışırdı. 'İlk aşk filmini de seninle çektim' demişti. Önemli bir sahneye girmeden önce hep bizi uyarırdı 'Aşkla, sevdayla...' diye. Şimdi onu aşkla uğurlamaya geldik. Hiçbir zaman unutmayacağız. Zaten hep dilimizde, aklımızda, kalbimizde. Onun öğrettikleriyle yolumuza devam edeceğiz. Ama dediğim gibi çok önemli bir okul kapandı. Hepimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.