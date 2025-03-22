En zor veda! Osman Sınav son yolculuğuna uğurlandı!

"TELEVİZYON DİZİ ANLAYIŞINA YENİ SOLUK GETİRMİŞTİR"

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümünden Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, Osman Sınav'ı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1978'de öğrenciyken tanıdığını ve akademide Prof. Dr. Sami Şekeroğlu'nun başlattığı sinema eğitiminin ilk öğrencilerinden olduğunu anlattı.

İdrisoğlu, akademide Sınav'la birlikte Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ, İlham Arakon, Duygu Sağıroğlu ve Prof. Dr. Adnan Ataman'ın aralarında olduğu birçok usta isimden ders aldıklarını belirterek, "Osman Sınav, eğitimini sürdürürken bir yandan reklam sektöründe çalışıyordu. Onun için zor bir süreçti çünkü bizden yüzde 100 devam beklenirdi. Zaten devam etmemeye utanırdık. Sonunda ekonomik koşullar, çalışma zorunluluğuyla mezun olmadan okulu bıraktı." dedi.

Sınav'ın her zaman okul arkadaşları için hakikatli dost, hocaları için de vefalı öğrenci olduğuna dikkati çeken İdrisoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osman Sınav'ı birazcık tanıyan herkes onu vefalı, güvenilir, dürüst olarak tanır ve hakkını teslim eder. Çok disiplinlidir. Çalışma sırasında sert de olabilir ama kimsenin gururunu kırmaz çünkü hakkaniyetlidir, merhametlidir. Gerçekten iyi bir insandır, yalanı, dolanı yoktur, hakiki birisidir. Gururludur, vatanseverdir. Her zaman dik durdu. Çok ama çok çalışkandı. Hep yeni projeler üretti. Fikirleri, yapmak istediği filmler vardı çünkü söylemek istediği şeyler vardı. Televizyon dizi anlayışına yeni bakış, yeni soluk, yeni anlayış getirmiştir. Birkaç kuşak onun dizileriyle büyümüştür."