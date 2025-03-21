Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Zembilli dizisinde Havva karakterini canlandıran Ayşen Sezerel, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Zembilli dizisinde Havva karakterini canlandıran Ayşen Sezerel, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
AYŞEN SEZEREL KİMDİR?
7 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşen Sezerel, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamladı.
İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sezerel, oyunculuk kariyerine tiyatro oyunları ile başladı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında televizyon oyunculuğuna yönelen Sezerel, hem tiyatro sahnelerinde hem de kamera karşısında performans sergiledi.
İlk televizyon oyunculuğu deneyimini 1995 yılında "Hastane" adlı diziyle yaşayan Sezerel, tiyatro ve televizyonun yanı sıra beyzaperde de yer aldı.
Son olarak Zembilli dizisinde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Ayşen Sezerel'in eşi Yeşilçam yıldızı çıktı.
İşte Ayşen Sezerel başta olmak üzere ünlülerin aşkları...
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