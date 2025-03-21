Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

İlk televizyon oyunculuğu deneyimini 1995 yılında "Hastane" adlı diziyle yaşayan Sezerel, tiyatro ve televizyonun yanı sıra beyzaperde de yer aldı.

Son olarak Zembilli dizisinde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Ayşen Sezerel'in eşi Yeşilçam yıldızı çıktı.