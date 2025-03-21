SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Zembilli’nin Havva'sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif İnci gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zembilli dizisinde Havva karakterini canlandıran Ayşen Sezerel, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Ayşen Sezerel'in eşi Yeşilçam yıldızı çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 08:53 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 08:53
Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği Zembilli dizisinde Havva karakterini canlandıran Ayşen Sezerel, yeni bölüm öncesi gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

AYŞEN SEZEREL KİMDİR?

7 Ağustos 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşen Sezerel, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamladı.

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Sezerel, oyunculuk kariyerine tiyatro oyunları ile başladı. Kariyerinin ilerleyen yıllarında televizyon oyunculuğuna yönelen Sezerel, hem tiyatro sahnelerinde hem de kamera karşısında performans sergiledi.

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

İlk televizyon oyunculuğu deneyimini 1995 yılında "Hastane" adlı diziyle yaşayan Sezerel, tiyatro ve televizyonun yanı sıra beyzaperde de yer aldı.

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Son olarak Zembilli dizisinde rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Hayatı merak edilip araştırılan ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Ayşen Sezerel'in eşi Yeşilçam yıldızı çıktı.

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

İşte Ayşen Sezerel başta olmak üzere ünlülerin aşkları...

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Barış Falay ve eşi Esra Ronabay

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Murat Akkoyunlu ve eşi Esra Akkoyunlu

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Çiçek Dilligil ve eşi Bora Öztoprak

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Didem Uzel ve eşi Selim Sarı

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Nergis Öztürk ve eşi Cemal Toktaş

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

AYŞEN SEZEREL

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

AYŞEN SEZEREL VE EŞİ AHMET SEZEREL

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

AYŞEN SEZEREL VE EŞİ AHMET SEZEREL

Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'ndaki Çalışkan Ahmet rolüyle hafızalara kazındı.

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

AYŞEN SEZEREL VE EŞİ AHMET SEZEREL

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Derya Karadaş ve eşi Haki Biçici

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Suat Sungur ve eşi Ahu Sungur

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Tolga Çevik ve eşi Özge Çevik

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Timur Acar ve eşi Eda Özerkan

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

İlker Ayrık ve eşi Sanem Ayrık

Zembilli’nin Havva’sı Ayşen Sezerel’in eşi kendisinden de ünlü! Bakın hangi Yeşilçam yıldızıyla evliymiş...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu’nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!
Ekrem İmamoğlu neden cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti? Akşener’in işaret ettiği isim kimdi? Manidar zamanlama! Siyasi kurnazlık!
Vakıf Katılım Bankası
Milyonlarca emekliye promosyon zamanı | Gözler SGK’ya çevrildi! Bankalar ne veriyor? Yeni protokol neler getirecek?
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Böyle gözaltına alındı
CHP’li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir
CANLI | CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! ODTÜ’de polise taşlı saldırı
CHP’li İBB’deki yolsuzluk operasyonunda turpun büyüğü Gürcistan’da mı?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk, terör ve sahte diploma tepkisi: İddialara cevap veremiyor yargıyı hedef alıyorlar
Saraçhane’de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü’nü tehdit etti: 6 polis yaralı
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP’li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu!
Budapeşte kapısına dayandık! Türkiye - Macaristan: 3-1 | MAÇ SONUCU
Devlet Bahçeli’den PKK’ya fesih çağrısı CHP’ye İBB tepkisi
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı
İmamoğlu’nun gizli kasası AVM’den rüşvet istedi! Yüzde 7’ci Ertan’ın dosyası açıldı... İSBAK’ta 100 BELTUR’da 70 milyon TL’lik usulsüzlük
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...