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Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

Yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla milyonların hafızasında silinmez izler bırakan Osman Sınav'ın acı kaybı sanat camiasını yasa boğdu. İşte Hülya Koçyiğit'ten Oktay Kaynarca'ya Burak Özçivit'ten Ceyda Ateş'e ünlü isimlerin veda paylaşımları...

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 09:30 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:42
Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

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Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek, Ekmek Teknesi ve 'Sen Anlat Karadeniz gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

Sınav'ın acı kaybı sanat camiasını yasa boğdu. İşte Hülya Koçyiğit'ten Oktay Kaynarca'ya Burak Özçivit'ten Ceyda Ateş'e ünlü isimlerin veda paylaşımları...

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

BURAK ÖZÇİVİT

"Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar dilerim"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sevgili dost Osman Sınav'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sinema ve televizyon dünyasında birçok ilke imza atmış olan Osman Sınav; halkımızı ve toplumun derinliklerini eserleriyle ustalıkla yansıtan çok önemli bir değer bizim için. Biliyorum ki onun yaratıcı dehası ve eserlerine olan tutkusu, bizlere her zaman ilham kaynağı olmaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Osman Sınav"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

CEYDA ATEŞ

"Mekanın cennet olsun hocam"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

PINAR ALTUĞ

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

SELÇUK YÖNTEM

"Şu an yazmak çok zor geliyor. Sevgili dostum Osman o kadar güzel işler yaptık ki unutamam. Sinemaya dizi dünyasına katkıların unutulmaz. Çok çok üzgünüm. Çok özleyeceğim. Nurlarda yat. Çok üzgünüm."

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

OKTAY KAYNARCA

"Mekanın cennet olsun dayıcığım"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

MELEK BAYKAL

"Osman Sınav bugün bize veda etti. Yüzlerce hikayesi, masalı bize miras kaldı. 'Hayat Bağları' dizimizin yapımcısı, yönetmeni ve kalbiydi. Unutulmazlar köşemizde artık kendisi de var 🙏 Yolumuz iyi ki kesişmiş büyük usta... Işıklar içinde uyu"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

İCLAL AYDIN

"Üzüntü bir değil ki... Osman Sınav'ı da kaybettik. İlk yönetmenim. Meslek hayatımda mutlu bir iz bırakan bir ustam daha gitti. Mekanın cennet olsun hocam"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

YILMAZ ERDOĞAN

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

GÜVEN HOKNA

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

RABİA SOYTÜRK

"Birer birer eksiliyor eksilmemesi gereken duayenler. Allah sabır versin tüm sevenlerine, bizlere. İyi ki tanıdım sizi Osman Hocam"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

CEYDA DÜVENCİ

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

NERGİS KUMBASAR

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

EMRE ALTUĞ

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

KENAN ÇOBAN

"Oyunculuk mesleğimdeki ilk yapımcım, yönetmenim. Seni kaybetmenin acısını derinden yaşıyorum. Nur içinde yat"

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

ZAFER ERGİN

Sanat camiası yasta! Osman Sınav’a veda paylaşımları peş peşe geldi! Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Pınar Altuğ, Hülya Koçyiğit...

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