Nesrin Cavadzade’nin 34 beden olma formülü! Baldo pirinç yerine...

Geçtiğimiz yıl, ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir haber programında sağlıklı beslenme ve spor alışkanlıklarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cavadzade, spora ve sağlıklı beslenmeye verdiği önemin altını çizerek, "Spor yaparken her gün yüksek protein alımı önemli, bununla birlikte karbonhidratımı minimumda tutuyorum" dedi. İşte ünlü oyuncunun beslenme listesi..
Cavadzade, oyunculuk kariyerine ara verdiği bir dönemde sağlıklı yaşamın her yönüne odaklandığını ve spora her gün devam ettiğini ifade etti. "Yüksek proteinle besleniyorum, ama karbonhidratları sınırlıyorum" diyen Cavadzade, spordan sonra vücut gelişimini destekleyen protein alımını asla ihmal etmediğini belirtti. Oyuncu, aynı zamanda sağlıklı tatlı alternatiflerine olan ilgisini de dile getirerek, kolajen içeren dondurma tarifini de programda izleyicilerle paylaştı.
💪 GENEL BESLENME ALIŞKANLIKLARI
✅ Dengeli ve Disiplinli Beslenme
🥗 Renkli ve çeşitli beslenmeye özen gösteriyor.
🥩 Yüksek protein tüketiyor.
🍚 Karbonhidratı minimum düzeyde alıyor.
🏋️♀️ spor öncesi ve sonrası beslenme
🔥 Spor Öncesi
🦴 Kemik suyu içiyor (bağırsak sağlığı ve kas gelişimi için).
☕ Aç karna kahve içiyor (eleştirilse de alışkanlık haline getirmiş).
⚡ Spor Sonrası
⏳ İlk 30-40 dakika içinde yüksek protein tüketiyor.
🍳 6 yumurtaya kadar yiyebiliyor (yüksek protein alımı için).
🌾 Karabuğday patlağı, baldo pirinç yerine siyah pirinç, basmati pirinci ve kinoayı tercih ediyor.
SİYAH VE BASMATİ PİRİNCİNİN FAYDALARI
Siyah pirinç, basmati pirinci ve kinoa, hem sağlıklı hem de besleyici alternatiflerdir. Siyah pirinç, antioksidan açısından zengin olduğu için hücreleri korur, lifli yapısıyla tok tutar ve kan şekerini dengede tutmaya yardımcı olur. Ayrıca demir, magnezyum ve çinko gibi önemli mineraller içerir.
Basmati pirinci, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini ani yükseltmez, hafif yapısıyla mideyi yormaz ve kendine has aromasıyla lezzetli bir seçenektir. Kinoa ise tam bir protein deposudur, kas yapımını destekler ve gluten içermediği için sindirimi kolaydır. Ayrıca lif bakımından zengin olduğu için bağırsak sağlığını destekler ve vücuda enerji verir.
🍽️ Günlük Beslenme Düzeni
🥗 İki öğün besleniyor.
🥩 Protein ağırlıklı besleniyor.
🥦 Sebzelerden karbonhidrat alıyor.
🚫 Akşamları mümkünse çiğ yememeye özen gösteriyor.
🍦 Sağlıklı Tatlı Alternatifleri
🍫 Şekersiz bitter çikolata tüketiyor.
🍌 Muz, hurma, ceviz ve fındık gibi doğal şeker kaynaklarını tercih ediyor.
❄️ Ev yapımı kolajen içeren sağlıklı dondurma tüketiyor.
🏆 Beslenme Disiplini
✅ Sabahları kahve içmeyi alışkanlık haline getirdi.
✅ Spor düzenini destekleyen bir diyet uyguluyor.
✅ Tok tutan ve kas gelişimini destekleyen gıdaları tercih ediyor.
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