Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettiren Ebru Yaşar, son haliyle bir kez daha gündem oldu.
Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettiren Ebru Yaşar, son haliyle bir kez daha gündem oldu.
Ünlü şarkıcının sahneye çıktığı bir mekan Ebru Yaşar'ın fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğraf, kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.
Temizmagazin'in sayfasına taşıdığı fotoğraf için "Kulağının ön bölümünden gerçekleştirilen yüz lifting operasyonuyla değişen yüzü dikkat çekerken Ebru Yaşar saç favori bölgesini de yok etmiş gibi gözüküyor" denildi.
Ebru Yaşar'ın son hali kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısı olumsuz yorumlarda bulundu.
Ebru Yaşar için "Çok fena", "İnsan bunu kendine nasıl yapar", "Gamzelerinin yeri değişmiş" yorumları yapıldı.
İşte Ebru Yaşar başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Ebru Gündeş
Petek Dinçöz