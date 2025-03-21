SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettiren Ebru Yaşar, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Yüz lifting yaptıran ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyaya damgasını vurdu. Yaşar'ın son halini görenler, "Çok fena", "İnsan bunu kendine nasıl yapar", "Gamzelerinin yeri değişmiş" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 11:22
Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sık sık adından söz ettiren Ebru Yaşar, son haliyle bir kez daha gündem oldu.

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Ünlü şarkıcının sahneye çıktığı bir mekan Ebru Yaşar'ın fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğraf, kısa sürede gündem olurken ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkat çekti.

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Temizmagazin'in sayfasına taşıdığı fotoğraf için "Kulağının ön bölümünden gerçekleştirilen yüz lifting operasyonuyla değişen yüzü dikkat çekerken Ebru Yaşar saç favori bölgesini de yok etmiş gibi gözüküyor" denildi.

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Ebru Yaşar'ın son hali kısa sürede gündem olurken birçok sosyal medya kullanıcısı olumsuz yorumlarda bulundu.

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Ebru Yaşar için "Çok fena", "İnsan bunu kendine nasıl yapar", "Gamzelerinin yeri değişmiş" yorumları yapıldı.

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

İşte Ebru Yaşar başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Ebru Gündeş

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Petek Dinçöz

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Hadise

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Seda Sayan

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

EBRU YAŞAR

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

EBRU YAŞAR

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

EBRU YAŞAR

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

EBRU YAŞAR

İşte Ebru Yaşar'ın son hali...

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Hande Erçel

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Fahriye Evcen

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Nesrin Cavadzade

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Ebru Şallı

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Melisa Aslı Pamuk

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Hilal Altınbilek

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Tuvana Türkay

Yüz lifting yaptıran Ebru Yaşar’ın son hali olay oldu: İnsan bunu kendine nasıl yapar?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP neyi perdelemeye çalışıyor? 40 sayfalık itiraf bombası! Bana Ekrem İmamoğlu suç işletti diyen isim kim? Medya A.Ş’deki o bilgisayar
Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu’nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!
Vakıf Katılım Bankası
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Kritik isim yakalandı
CANLI | CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! 54 şüpheli yakalandı! 16 polis yaralandı
ABD – Çin savaşı kapıda: Pentagon’dan Elon Musk’a özel brifing! Washington’un en önemli sırları neden ona veriliyor?
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a! Anlaşma tamam
Ekrem İmamoğlu neden cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti? Akşener’in işaret ettiği isim kimdi? Manidar zamanlama! Siyasi kurnazlık!
Türkiye Macaristan’ı devirdi! Yazarlardan milli yıldıza övgü dolu sözler: Hücum hattımız raconu kesti!
İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi! Gezi parkında yaptığı paylaşımlar ve HTS kayıları...
Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...
Milyonlarca emekliye promosyon zamanı | Gözler SGK’ya çevrildi! Bankalar ne veriyor? Yeni protokol neler getirecek?
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Böyle gözaltına alındı
ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor: Trump imzayı yanında öğrencilerle attı
CHP’li belediyede bıçaklı ihale kavgası! 3 kişi yaralandı
CHP’li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk, terör ve sahte diploma tepkisi: İddialara cevap veremiyor yargıyı hedef alıyorlar
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu