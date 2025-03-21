Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den yürek burkan paylaşım! “Rüyalarımda beni yalnız bırakma”

Uzun süredir kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatı eşi İlker Sünneli'yi derinden etkiledi.
Uzun süredir kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli, 17 Mart'ta 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatı eşi İlker Sünneli'yi derinden etkiledi.
Sünneli, eşinin vefatının ardından "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük" ifadelerini kullandı.
Sünneli, Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak "Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim" notunu düştü.
Eşinin acı haberiyle sarsılan İlker Sünneli'den yeni bir paylaşım daha geldi.
Eşi Tanyeli'nin otomobilde giderken bir videosunu yayınlayan Sünneli, gönderisine ''Rüyalarımda beni yalnız bırakma'' notunu düştü.
İşte o paylaşım...