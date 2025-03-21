2 yaşında babasını kaybeden Demet Akalın “Yaşayamadığımız yıllar için” deyip paylaştı! Takipçilerini hüzne boğdu

Çok güzel bir gecenin sonunda, Çayırova'da o feci kazayı yaşadık. Kız kardeşim ve Ali, kaza anında yaşamını yitirmiş. Ben eşimi, kız kardeşimi kaybettiğimi, neler yaşadığımı ise aylar sonra öğrendim"

ÖLDÜ DİYE MORGA KONDU! Şenay Akalın, röportajında devamında yaptığı şu açıklamayla da herkesi şaşkına çevirmişti: "Bunu ilk kez bir gazeteciyle paylaşıyorum. O gece, kazanın olduğu yere ambulans geliyor. Hepimizi bir ambulansa koyup, hastaneye götürüyorlar. Hastanede benim de öldüğümü zannedip, üçümüzü yan yana morga koyuyorlar.

Evet... Saatler sonra hastaneye teşhis için ağabeyim geliyor. Büyük bir acı yaşıyor tabii. Eşimi, kız kardeşini teşhis ettikten sonra sıra bana geliyor. İşte ben o sırada kolumu hareket ettirmişim.

Ağabeyim hemen çığlık atarak morg görevlisini çağırıyor. Doktorlar geliyor ve benim nabzımın attığını fark ediyorlar. O an ağabeyim doktorun yakasına yapışıp 'Siz ne yapıyorsunuz, bu ne rezalet diye' hastaneyi birbirine katıyor.

Meğer o gece nöbetçi olan doktor alkollüymüş! Bir başka doktor geliyor ve beni apar topar yoğun bakım ünitesine alıyorlar. Gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra da Deniz Hastanesi'ne gönderiyorlar"