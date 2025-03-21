Pelin Akil ile boşanacakları konuşulan Anıl Altan’dan dikkat çeken paylaşım: Beni özlediğinde buna sarıl!

Kaynak: Sosyal medya
Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"
Kaynak: Sosyal medya
Çıkan haberlerle hayranlarını üzen ikiliden Pelin Akil'in son hamlesi ise dikkat çekti. Akil'in eşine yaptığı yorum çok konuşuldu.
Kaynak: Sosyal medya
Pelin Akil sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşine alev emojisi koyarak yorum yaptı. Akil'in bu hamlesi çiftin evliliklerinde krizi aştıkları yönünde yorumlandı.
Kaynak: Sosyal medya
MOSKOVA'YA GİTTİ
Pelin Akil'in yorumundan günler sonra Anıl Altan, tek başına Moskova'ya gitti. Kızının ona verdiği oyuncağı da yanında götüren Altan, "Babacığım bunu yayına al beni özlediğinde buna sarıl tamam mı?" notuyla paylaştı.