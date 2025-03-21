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Pelin Akil ile boşanacakları konuşulan Anıl Altan’dan dikkat çeken paylaşım: Beni özlediğinde buna sarıl!

Pelin Akil ile boşanacakları yönündeki iddialarla sık sık gündem olan Anıl Altan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Instagram hesabından peş peşe paylaşım yapan Anıl Altan'dan sürpriz yurt dışı ziyareti geldi. Altan’ın paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 10:01 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 10:01
Pelin Akil ile boşanacakları konuşulan Anıl Altan’dan dikkat çeken paylaşım: Beni özlediğinde buna sarıl!

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Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında dünyaevine girdi ve ünlü çiftin bu evlilikten ikiz çocukları oldu. Kızlarına Alin ve Lina adlarını veren oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mutlu aile pozlarıyla sık sık adlarından söz ettirdi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ancak ikili geçen günlerde boşanma haberleriyle gündeme geldi. Ünlü çiftin bir süre önce boşanacakları iddia edildi. Çiftin evleri ayırdığı haberleri kulaktan kulağa yayıldı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

İlerleyen günlerde ise Pelin Akil ve Anıl Altan, ayrılık nedenleriyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çiftin evliliğiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Çıkan haberlerle hayranlarını üzen ikiliden Pelin Akil'in son hamlesi ise dikkat çekti. Akil'in eşine yaptığı yorum çok konuşuldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Pelin Akil sosyal medya hesabından kayak tatilinden bir kareyi yayınlayan eşine alev emojisi koyarak yorum yaptı. Akil'in bu hamlesi çiftin evliliklerinde krizi aştıkları yönünde yorumlandı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

MOSKOVA'YA GİTTİ

Pelin Akil'in yorumundan günler sonra Anıl Altan, tek başına Moskova'ya gitti. Kızının ona verdiği oyuncağı da yanında götüren Altan, "Babacığım bunu yayına al beni özlediğinde buna sarıl tamam mı?" notuyla paylaştı.

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