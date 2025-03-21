Pelin Akil ile boşanacakları konuşulan Anıl Altan’dan dikkat çeken paylaşım: Beni özlediğinde buna sarıl!

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Üstündağ, basında çıkan boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi: "Pelin Akil ve Anıl Altan kesin ve kesin boşanma kararı alınmış. Bir ay önce evlerini ayırmışlardı. Yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre konuşuyorum, neden böyle bir karar aldılar diye sorduğumda çok ilginç bir cevap aldım: Tahammülsüzlük. Aldatma ya da herhangi bir durum yok. Altını çiziyorum aldatma yok. 4 kişi bana bu cevabı verdi. Çok yakın dostlarıyla konuşarak bilgi alışverişi yapıyorlarmış, boşanma süreciyle ilgili"