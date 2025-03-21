Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı.

Birçok dizi ve filmde rol alan Avni Yalçın'ın özel hayatı da merak edildi.

EVLİLİKLERİ Oyuncu bir ailede gelen ve kendisi de oyuncu olan Ayşegül Devrim ile ilk evliliğini yapan Avni Yalçın, 1994-2001 yılları arasında meslektaşı Ayşe Kökçü ile aynı yastığa baş koydu.

İki evladı olan Avni Yalçın'ın oğulları da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yalçın'ın Uzak Şehir dizisinin yıldızının babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.