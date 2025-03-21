SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Başka Bir Gün'ün Haluk'u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir'in yıldızının...

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün'de Serdar ve Oya'nın babası Haluk Alsoy rolüyle izleyici karşısına çıkan usta oyuncu Avni Yalçın ile ilgili bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. 78 yaşındaki Avni Yalçın'ın oğlu da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu çıktı. Bakın Avni Yalçın'ın şimdilerde Uzak Şehir dizinde rol alan kendisi gibi oyuncu olan oğlu kim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 12:08 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:48
Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ezgi Mola, Berkay ateş, Şükran Ovalı, Salih Bademci ve Nur Sürer gibi isimleri bir araya getiren, atv'nin sevilen dizilerinden Başka Bir Gün'de Haluk karakterini canlandıran Avni Yalçın, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi gündem oldu.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN KİMDİR?

1 Ocak 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen Avni Yalçın, İBB Şehir Tiyatrosunda ilk olarak 1967 yılında Bekir Büyükarkın'ın yazdığı Yarısı adlı oyunla sahneye çıktı. Dostlar Tiyatrosunda ise 1983 yılında Bertolt Brecht'in Galileo Galilei oyununda rol aldı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Sanatçı, 1977 senesinde Türk sinemasının unutulmaz komedi filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de Bıyıklı Edebiyat Öğretmeni Avni rolüyle geniş çevreler tarafından tanındı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Birçok dizi ve filmde rol alan Avni Yalçın'ın özel hayatı da merak edildi.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

EVLİLİKLERİ

Oyuncu bir ailede gelen ve kendisi de oyuncu olan Ayşegül Devrim ile ilk evliliğini yapan Avni Yalçın, 1994-2001 yılları arasında meslektaşı Ayşe Kökçü ile aynı yastığa baş koydu.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

İki evladı olan Avni Yalçın'ın oğulları da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yalçın'ın Uzak Şehir dizisinin yıldızının babası olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

İşte Avni Yalçın başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

İzzet Altın meşe ve oğlu Fırat Altınmeşe

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Perihan Savaş ve kızı Melek Zübeyde

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Filiz Akın ve oğlu İlker İnanoğlu

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Rasim Öztekin ve kızı Pelin Öztekin

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Emel Göksu ve kızı Fadik Sevin Atasoy

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN VE OĞLU BARIŞ YALÇIN

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

AVNİ YALÇIN VE OĞLU DEVRİM YALÇIN

Devrim Yalçın da annesi Ayşegül Devrim, babası Avni Yalçın ve kardeşi Barış Yalçın gibi oyuncu. Yıldız Savaşları, Krem, Kiralık Aşk gibi yapımlarda rol aldı.

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Öztürk Serengil ve kızı Seren Serengil

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Sadri Alışık ve oğlu Kerem Alışık

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Hülya Koçyiğit ve kızı Gülşah Alkoçlar

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Aydan Şener ve kızı Ecem Akbin

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Mahmut Tuncer ve kızı Gizem Tuncer

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Kemal Sunal ve oğlu Ali Sunal

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Şener Şen ve kızı Begüm Şen

Başka Bir Gün’ün Haluk’u Avni Yalçın bakın hangi ünlü oyuncunun babası çıktı! Meğer Uzak Şehir’in yıldızının...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekosistem çarkının detaylarını TAKVİM açıklıyor | Ekrem İmamoğlu’nun mahzende sakladığı paralar muz kolileriyle taşındı!
Ekrem İmamoğlu neden cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti? Akşener’in işaret ettiği isim kimdi? Manidar zamanlama! Siyasi kurnazlık!
Vakıf Katılım Bankası
Meteoroloji hava raporu: Sağanak, kar hepsi bir arada! Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon...
Milyonlarca emekliye promosyon zamanı | Gözler SGK’ya çevrildi! Bankalar ne veriyor? Yeni protokol neler getirecek?
CHP’li belediyede bıçaklı ihale kavgası! 3 kişi yaralandı
İmamoğlu’nun villacısı Ali Nuhoğlu ve Emrah Bağdatlı’nın ofisinden servet çıktı! Balya balya dövizler... Böyle gözaltına alındı
ABD’de Eğitim Bakanlığı tarih oluyor: Trump imzayı yanında öğrencilerle attı
CHP’li Özel sokak çağrısı yaptı! Marjinal gruplar polise saldırdı partililer İBB binasına girmeye çalıştı: Çık dışarı Özgür
CHP’li Özgür Özel’in sokak çağrısına peş peşe tepkiler: Milletimizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat verilmeyecektir
CANLI | CHP’li Özgür Özel’in çağrısı sonrası marjinal gruplar sahaya indi! ODTÜ’de polise taşlı saldırı
CHP’li İBB’deki yolsuzluk operasyonunda turpun büyüğü Gürcistan’da mı?
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk, terör ve sahte diploma tepkisi: İddialara cevap veremiyor yargıyı hedef alıyorlar
Saraçhane’de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü’nü tehdit etti: 6 polis yaralı
CANLI TAKİP | İBB’ye 560 milyarlık yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! İfade vermeye başladılar
Özgür Özel çağırdı marjinal örgütler sokağa döküldü | CHP’li Sözcü TV’den skandal yayın: Polise saldırıyı direniş diye sundu!
Budapeşte kapısına dayandık! Türkiye - Macaristan: 3-1 | MAÇ SONUCU
İmamoğlu’nun akrabaları da delil karatmaya başladı! Rumeli Hisarı’ndan ekip geldi Gürpınar’da evrak yaktı... Başrolde Mevlüt İmamoğlu
Kandil Uzlaşısının firari ismi Azad Barış! Kirli trafikte kili rol oynadı: Ekrem İmamoğlu ile ne ilişkisi var?
Fenerbahçeli 2 yıldıza Beşiktaş kancası! Görüşmeler başladı