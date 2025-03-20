Yeşilçam yıldızı Nuri Alço’nun eşi nasıl evlilik teklifi aldığını ilk kez açıkladı!

Yeşilçam yıldızı Nuri Alço, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmuştu. "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak" diyen Alço, özellikle vasiyet açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Yeşilçam yıldızı Nuri Alço, son dönemlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olmuştu. "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak" diyen Alço, özellikle vasiyet açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Alço, "Vefalı bir eşe rast geldim ki bütün hastalığımda yanımdaydı. Bana çok büyük faydası oldu. O olmasaydı belki ölmüştüm. Çoğu zaman ailemin olmadığı yerde o vardı. İlk kalp ameliyatıma yalnız gittim" demişti.
Vasiyetini açıklayan Yeşilçam yıldızı, şunları söylemişti: "Öldükten sonra neyim varsa eşime kalacak. Beni yıllardır gittiğim Teşvikiye Camii'nden kaldırın. Alıştım bu ölüm olaylarına artık. Nasıl olsa gideceğiz, ölümden kurtuluş yok"
Alço daha sonra yaptığı bir açıklama bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok"
Eşi Burcu Alço ile bir magazin programına katılan Alço, çok konuşulan açıklamalarına yenilerini ekledi.
Gel Konuşalım programına konuk olan Alço, hayatının film olması halinde "Gençliğimi Kıvanç Tatlıtuğ oynasın, yaşlılığımı kendim oynarım" dedi.
İlk kez bir televizyon programına konuk olan Burcu Alço, ise canlı yayında evlilik teklifiyle ilgili konuştu.
Burcu Alço konuşmasında duygulanarak şunları söyledi: "Ben ona hep aşıktım zaten. Her zaman. İstiyordum tabi ki. Rüyalarımda görürdüm, hayaller kurardım.
Bilmiyordum evlilik teklifi edeceğini. O gün de benim doğum günümdü. Sahneye çıktı ben hala inanamıyorum. Sahneden evlenme teklifi etti.
Ağlamaya başladım, şimdi de ağlayacağım hatta. Hayatım boyunca unutamayacağım bir mutluluktu benim için. Bir daha hayata gelsem Nuri Alço ile evlenmek isterdim"