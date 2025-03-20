Yeşilçam yıldızı Nuri Alço’nun eşi nasıl evlilik teklifi aldığını ilk kez açıkladı!

Alço daha sonra yaptığı bir açıklama bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Eşimin benim mal varlığına ihtiyacı yok, onun zaten yeterince malı mülkü var. Kendisinin paraya ihtiyacı yok"

Eşi Burcu Alço ile bir magazin programına katılan Alço, çok konuşulan açıklamalarına yenilerini ekledi.

Gel Konuşalım programına konuk olan Alço, hayatının film olması halinde "Gençliğimi Kıvanç Tatlıtuğ oynasın, yaşlılığımı kendim oynarım" dedi.

İlk kez bir televizyon programına konuk olan Burcu Alço, ise canlı yayında evlilik teklifiyle ilgili konuştu.