Gönül Dağı’nda ipleri koparacak veda! Taner için kahreden final açıklandı

(Kaynak: TRT 1) Fragmanda Taner'in ailesiyle vedalaştığı duygusal sahneler dikkat çekerken kasaba halkının bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu oldu.

(Kaynak: TRT 1) Kasabada Denge Değişiyor Taner'in gidişiyle kasabadaki dengelerin değişeceği şimdiden belli oldu. Başta ailesi olmak üzere dostları da bu ayrılığa hazırlıksız yakalanmış görünüyor.

(Kaynak: TRT 1) Yeni bölümde Taner'in boşluğunu doldurmak için kimlerin öne çıkacağı ve kasaba hayatının bu ayrılıktan nasıl etkileneceği soruları yanıt bulacak.

(Kaynak: TRT 1) Gözler Yeni Bölümde Yeni bölümde Taner'in kararının arkasında yatan sebepler daha net anlaşılacak. Projenin detayları, kasabadaki yankıları ve Taner'in bu süreçte yaşayacakları dizinin gidişatını değiştirecek gibi görünüyor.