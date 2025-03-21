2. kez baba oldu! Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık bebeklerine kavuştu! Müjdeyi Umut Oğuz duyurdu

Ecem Özkaya ile yaptığı evlilikten Ahmet Kaan adında bir oğlu olan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile 2022 yılında evlendi.
Ecem Özkaya ile yaptığı evlilikten Ahmet Kaan adında bir oğlu olan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile 2022 yılında evlendi.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık bebeklerine kavuştu.
Hamilelik sürecini sır gibi saklayan ünlü çiftin anne ve baba oldukları ise oyuncu Umut Oğuz'un paylaşımıyla ortaya çıktı.
Oğuz, müjdeli haberi ikinci kez babalık heyecanını yaşayan Mustafa Üstündağ ile verdiği pozla duyurdu.
Instagram hesabından Mustafa Üstündağ ile bir karesini yayınlayan Oğuz, "İkinci kez baba olunca eşkal. Allah analı babalı büyütsün kardeşim" notunu ekledi.
Tuba Kalçık ve Mustafa Üstündağ ise bebek müjdesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadığı için cinsiyet ve isim de bilinmiyor.