2. kez baba oldu! Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık bebeklerine kavuştu! Müjdeyi Umut Oğuz duyurdu

Instagram hesabından Mustafa Üstündağ ile bir karesini yayınlayan Oğuz, "İkinci kez baba olunca eşkal. Allah analı babalı büyütsün kardeşim" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya

Tuba Kalçık ve Mustafa Üstündağ ise bebek müjdesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadığı için cinsiyet ve isim de bilinmiyor.