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2. kez baba oldu! Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık bebeklerine kavuştu! Müjdeyi Umut Oğuz duyurdu

Ecem Özkaya ile yaptığı evlilikten Ahmet Kaan adında bir oğlu olan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, 2022 senesinde gazeteci Tuba Kalçık ile evlenmişti. Ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık bebeklerine kavuştu. Güzel haberi ise oyuncu Umut Oğuz, ikinci kez babalık heyecanını yaşayan Mustafa Üstündağ ile verdiği pozla duyurdu.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 14:10
2. kez baba oldu! Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık bebeklerine kavuştu! Müjdeyi Umut Oğuz duyurdu

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Ecem Özkaya ile yaptığı evlilikten Ahmet Kaan adında bir oğlu olan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, gazeteci Tuba Kalçık ile 2022 yılında evlendi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çiftten müjdeli haber geldi. Mustafa Üstündağ ile Tuba Kalçık bebeklerine kavuştu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Hamilelik sürecini sır gibi saklayan ünlü çiftin anne ve baba oldukları ise oyuncu Umut Oğuz'un paylaşımıyla ortaya çıktı.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Oğuz, müjdeli haberi ikinci kez babalık heyecanını yaşayan Mustafa Üstündağ ile verdiği pozla duyurdu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Instagram hesabından Mustafa Üstündağ ile bir karesini yayınlayan Oğuz, "İkinci kez baba olunca eşkal. Allah analı babalı büyütsün kardeşim" notunu ekledi.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Tuba Kalçık ve Mustafa Üstündağ ise bebek müjdesiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadığı için cinsiyet ve isim de bilinmiyor.

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