Berdan Mardini’den vasiyet açıklaması! “Yazdım kasada duruyor” deyip duyurdu

Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandıran Berdan Mardini, boşandıktan sonra aradığı mutluluğu kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da buldu.
Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandıran Berdan Mardini, boşandıktan sonra aradığı mutluluğu kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da buldu.
Talay ile mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden Mardini, geçen aylarda "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.
Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum.Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir"
"YAZDIM KASADA DURUYOR"
Mardini, şimdi ise vasiyeti ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir magazin programında "Yazdım kasada duruyor" deyip vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gel Konuşalım programına konuk olan Mardini, şunları söyledi: "Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor.
Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur"
BOTOKS İTİRAFI
Estetikle ilgili de konuşan Mardini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Botoks yapmıyorum demiyorum. Ben mesela 3-4 ayda bir botoks tazelerim alın kırışıklığı için ufaktan. Şimdi gül suyu kullanıyorum sürekli. Ben sadece sene 1 kere yapıyorum o da çok az bir şey"