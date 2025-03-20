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Berdan Mardini’den vasiyet açıklaması! “Yazdım kasada duruyor” deyip duyurdu

Kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren şarkıcı Berdan Mardini, bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir magazin programında “Yazdım kasada duruyor” deyip vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öte yandan Mardini’nin estetik itirafı da dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 10:52 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 10:52
Berdan Mardini’den vasiyet açıklaması! Yazdım kasada duruyor deyip duyurdu

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Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde evliliklerini sonlandıran Berdan Mardini, boşandıktan sonra aradığı mutluluğu kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da buldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Talay ile mutlu birlikteliklerine hız kesmeden devam eden Mardini, geçen aylarda "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum.Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

"YAZDIM KASADA DURUYOR"

Mardini, şimdi ise vasiyeti ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir magazin programında "Yazdım kasada duruyor" deyip vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Gel Konuşalım programına konuk olan Mardini, şunları söyledi: "Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor.

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur"

Kaynak: Sosyal medya Kaynak: Sosyal medya

BOTOKS İTİRAFI

Estetikle ilgili de konuşan Mardini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Botoks yapmıyorum demiyorum. Ben mesela 3-4 ayda bir botoks tazelerim alın kırışıklığı için ufaktan. Şimdi gül suyu kullanıyorum sürekli. Ben sadece sene 1 kere yapıyorum o da çok az bir şey"

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