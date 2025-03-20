Berdan Mardini’den vasiyet açıklaması! “Yazdım kasada duruyor” deyip duyurdu

Kaynak: Sosyal medya "YAZDIM KASADA DURUYOR" Mardini, şimdi ise vasiyeti ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konuk olduğu bir magazin programında "Yazdım kasada duruyor" deyip vasiyetiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya Gel Konuşalım programına konuk olan Mardini, şunları söyledi: "Herkesin gideceği yer belli. Ben de öleceğimi biliyorum. Hatta bazen düşünüyorum da paylaştıklarım da paylaşmadıklarım da var. Vasiyetim var. Yazdım kasada duruyor.

Kaynak: Sosyal medya Madde olarak kime ne verilecek, kime ne kadar borcum var, kimden ne kadar alacağım var, neyin olmasını istiyorum. Kimsenin gelip gelmemesiyle ilgili bir sorunum yok. Normal bir yere gömseler de olur"

Kaynak: Sosyal medya BOTOKS İTİRAFI Estetikle ilgili de konuşan Mardini, sözlerini şöyle sürdürdü: "Botoks yapmıyorum demiyorum. Ben mesela 3-4 ayda bir botoks tazelerim alın kırışıklığı için ufaktan. Şimdi gül suyu kullanıyorum sürekli. Ben sadece sene 1 kere yapıyorum o da çok az bir şey"