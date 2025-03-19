Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! “Güzellik genetik” dedirten Derya’ya bakın...

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'in hayatı merak konusu oldu.
Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'in hayatı merak konusu oldu.
2022-2023 yılları arasında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evli kalan Özdemir'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun ablası Derya Özdemir'i görenler ise hayran kaldı.
Abla-kardeş kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Güzellik genetik", "Demet'i gölgede bıraktı", "Abla-kardeş çok güzeller" yorumları yapıldı.
Öte yandan Demet Özdemir ile ablası Derya Özdemir'in benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.
İşte Demet Özdemir başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...
Çağatay Ulusoy ve kardeşi
Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi
Emine Ün ve kardeşi