Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! “Güzellik genetik” dedirten Derya’ya bakın...

Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir 'in hayatı merak konusu oldu.

2022-2023 yılları arasında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evli kalan Özdemir'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun ablası Derya Özdemir'i görenler ise hayran kaldı.

Abla-kardeş kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Güzellik genetik", "Demet'i gölgede bıraktı", "Abla-kardeş çok güzeller" yorumları yapıldı.