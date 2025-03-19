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Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! “Güzellik genetik” dedirten Derya’ya bakın...

Çağatay Ulusoy ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'in hayatı merak konusu oldu. 2022-2023 yılları arasında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evli kalan Özdemir'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun ablası Derya Özdemir'i görenler ise hayran kaldı. Sosyal medyada "Güzellik genetik", "Demet'i gölgede bıraktı", "Abla-kardeş çok güzeller" yorumları yapıldı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 15:38
Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

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Eşref Rüya dizisinde Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir'in hayatı merak konusu oldu.

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

2022-2023 yılları arasında şarkıcı Oğuzhan Koç ile evli kalan Özdemir'in özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun ablası Derya Özdemir'i görenler ise hayran kaldı.

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Abla-kardeş kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve "Güzellik genetik", "Demet'i gölgede bıraktı", "Abla-kardeş çok güzeller" yorumları yapıldı.

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Öte yandan Demet Özdemir ile ablası Derya Özdemir'in benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

İşte Demet Özdemir başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Çağatay Ulusoy ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Emine Ün ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Hande Erçel ve ablası

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Kıvanç Tatlıtuğ ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Şükrü Özyıldız ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Pınar Deniz ve ablası

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

DEMET ÖZDEMİR

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

DEMET ÖZDEMİR VE ABLASI DERYA ÖZDEMİR

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

DEMET ÖZDEMİR VE ABLASI DERYA ÖZDEMİR

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

DEMET ÖZDEMİR VE ABLASI DERYA ÖZDEMİR

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

DEMET ÖZDEMİR VE ABLASI DERYA ÖZDEMİR

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

DEMET ÖZDEMİR VE ABLASI DERYA ÖZDEMİR

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Çağla Şıkel ve ablası

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Oğulcan Engin ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Burak Özçivit ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Yasemin Özilhan ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Bensu Soral ve ablası Hande Soral

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Bensu Soral ve ikizi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

Amine Gülşe ve kardeşi

Eşref Rüya’nın Nisan’ı Demet Özdemir’i ablası gölgede bıraktı! Güzellik genetik dedirten Derya’ya bakın...

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