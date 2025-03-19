Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni sezonda Devrim Saltoğlu katıldı. İzleyici karşısına Moğol Komutan Ulugan karakteriyle çıkan oyuncu, yeni bölüm öncesi gündem oldu.
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni sezonda Devrim Saltoğlu katıldı. İzleyici karşısına Moğol Komutan Ulugan karakteriyle çıkan oyuncu, yeni bölüm öncesi gündem oldu.
Aslen Trabzonlu olan 51 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Devrim Saltoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Saltoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yaptığı paylaşımlar ise kalpleri ısıttı.
Aslı Tandoğan ve çocukları
Çağla Şıkel ve oğulları
Özcan Deniz ve oğlu
Ceyda Düvenci ve çocukları
Onur Buldu ve kızı