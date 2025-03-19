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Kuruluş Osman'ın Ulugan'ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'a Moğol Komutan Ulugan karakteriyle dahil olan Devrim Saltoğlu, yeni bölüm öncesi gündeme geldi. 51 yaşındaki Trabzonlu oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Özellikle ailesi merak edilen oyuncunun gözlerden uzak büyüttüğü kızını görenler ise hayran kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 12:51 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 12:51
Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

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Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni sezonda Devrim Saltoğlu katıldı. İzleyici karşısına Moğol Komutan Ulugan karakteriyle çıkan oyuncu, yeni bölüm öncesi gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Aslen Trabzonlu olan 51 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Devrim Saltoğlu'nun özellikle ailesi merak edildi. Saltoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yaptığı paylaşımlar ise kalpleri ısıttı.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Saltoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı ilgi odağı olurken sosyal medya kullanıcıları "Maşallah" demeden geçemedi.

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

İşte Devrim Saltoğlu başta olmak üzere ünlülerin çocukları...

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Burak Özçivit ve oğulları

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Pelin Akil ve ikizleri

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Pelin Karahan ve oğulları

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Özge Özpirinçci ve kızı

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Ceyda Ateş ve kızı

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Meryem Uzerli ve kızları

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Aslı Enver ve kızı

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Şeyma Subaşı ve kızı

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

DEVRİM SALTOĞLU

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

DEVRİM SALTOĞLU VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

DEVRİM SALTOĞLU VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

DEVRİM SALTOĞLU VE KIZI

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Alişan ve çocukları

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Aslı Tandoğan ve çocukları

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Çağla Şıkel ve oğulları

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Özcan Deniz ve oğlu

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Ceyda Düvenci ve çocukları

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

Onur Buldu ve kızı

Kuruluş Osman’ın Ulugan’ı Devrim Saltoğlu’nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı!

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