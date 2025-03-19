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Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

Pankreas kanseri nedeniyle 54 yaşında vefat eden Tanyeli dün son yolculuğuna uğurlandı. Bodrum'daki Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenilen merhum sanatçının eşi İlker Sünneli, cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabında veda paylaşımında bulundu. "Seni çok özleyeceğim diyen Sümeli'nin paylaşımı yürek burktu.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 08:45 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 08:45
Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

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2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 54 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Tanyeli için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

Cenaze törenine, ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

Ünlü ismin vasiyeti üzerine 2015'te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer'in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

Cenaze töreninin ardından Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabında duygu yüklü bir veda paylaşımında bullundu.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

Sünneli, Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak "Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim" notunu düştü.

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

İşte o paylaşım...

Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

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