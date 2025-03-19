Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’ den veda paylaşımı: Seni çok özleyeceğim!

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 54 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Tanyeli için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 54 yaşında vefat etti. Acı haberiyle sevenlerini yasa boğan Tanyeli için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı.
Ünlü ismin vasiyeti üzerine 2015'te kendisi gibi kansere yenilen annesi, Yeşilçam yıldızı Dolgan Sezer'in yanına, Bodrum'daki Aile Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Cenaze töreninin ardından Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli, sosyal medya hesabında duygu yüklü bir veda paylaşımında bullundu.
Sünneli, Tanyeli ile yıllar önce çekilmiş görüntüleri Instagram hesabından paylaşarak "Mutluluğumun sebebi aşkım. Seni çok özleyeceğim" notunu düştü.
İşte o paylaşım...